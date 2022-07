L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) ont présenté, le mercredi 29 juin, le livre blanc sur l’économie franco-ontarienne.

Le document produit par la firme Axion représente le portrait de l’économie franco-ontarienne le plus détaillé jamais publié. On y constate que la francophonie a un impact important sur la vigueur économique de l’Ontario et possède un potentiel de croissance certain.

Selon le livre blanc, on dénombre plus de 30 000 entreprises francophones en Ontario, ce qui représente environ la moitié des entreprises francophones hors Québec. De plus, la main-d’œuvre francophone et bilingue contribue à 12 % du PIB ontarien, ce qui représente plus de 80 milliards $.

« Alors que le monde se déconfine, il est important de créer un climat favorisant l’exploitation de l’avantage francophone en Ontario. La langue, après la proximité géographique, est le facteur influençant le plus les échanges commerciaux. En capitalisant davantage sur notre avantage francophone, nous transmettrons le signal que l’Ontario est ouvert aux affaires. Nous espérons que ce livre blanc soit un outil qui aidera non seulement notre communauté à prospérer, mais également l’ensemble de notre province et de notre pays », a déclaré Carol Jolin, président de l’AFO.

« La communauté d’affaires exprimait le besoin d’avoir un portrait de l’économie franco-ontarienne, et ainsi identifier des pistes pour stimuler la croissance de nos entreprises et de l’économie de la province dans son ensemble. Ce livre blanc permet de cerner des idées concrètes pour mettre à profit les opportunités s’offrant à notre communauté d’affaires », a précisé Dominic Mailloux, président de la FGA.

« Le livre blanc a été développé en analysant et comparant divers rapports et bases de données fournies par Statistiques Canada. Ces données nous permettent, pour la première fois, non seulement d’estimer le nombre d’entreprises francophones et de travailleurs francophones et bilingues dans la province, mais d’avoir un portrait de leurs besoins à court et moyen termes », a expliqué Linda Savard, présidente de la firme Axion.

Le livre blanc porte une attention particulière aux enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre francophone et bilingue, à la relève entrepreneuriale, à la place de l’Ontario à l’international ainsi qu’à l’entrepreneuriat féminin et du côté des immigrantes et immigrants francophones.

Source : FGA

Photo : capture d’écran CB – Peter Hominuk, animateur de la rencontre