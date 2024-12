Le Métropolitain

Les francophones de la communauté de York, se sont réunis le 24 novembre au Centre McConaghy de Richmond Hill pour célébrer la deuxième Fête de la Francophonie organisée par l’Association des francophones de la région de York (AFRY) dans le cadre d’une trilogie d’événements soulignant son 30e anniversaire. « Une occassion de rassembler des familles, des artistes et des partenaires pour mettre en lumière la culture francophone dans toute sa splendeur », déclare la directrice générale de l’AFRY, Yasmine Malek Menasria.

La programmation a offert des moments mémorables pour les jeunes familles, notamment le spectacle captivant de Mikael Art, le mathémagicien qui a ébloui petits et grands avec ses numéros combinant magie et mathématiques, maniant des cubes Rubik de manière à éblouir son jeune public. Une pause a permis aux participants de profiter d’un goûter convivial et de plusieurs activités pour les enfants.

Puis la fête a atteint son apothéose lors du concert électrisant du groupe LGS, dont l’énergie communicative a transformé la salle en véritable piste de danse. Une fête placée sous le signe de la joie, du partage et de la fierté, qui a réaffirmé le rôle essentiel de la langue et de la culture françaises dans la région de York.

« C’est la première fois que l’on organise une activité à Richmond Hill. On s’est rendu compte que les francophones de cette ville étaient plus nombreux car nous avions 180 participants. Le succès vient de la place donnée aux familles. Il y avait beaucoup d’enfants et les deux spectacles présentés en après-midi ont été un grand succès.

« Le fait que tout était gratuit pour les familles, avec l’animation des artistes et la nourriture pour tout le monde, a sûrement aidé. Nous avions 18 bénévoles sur le site, dont plusieurs élèves de nos écoles françaises. La clientèle francophone était diversifiée, avec un mélange de nouveaux arrivants de toutes origines, ce qui nous a fait comprendre qu’il y a un besoin dans ce secteur de la région de York pour des activités en français », conclut Alain Beaudoin, président de l’AFRY.

Photo (AFRY) : Le groupe LGS sur la scène du Centre McConaghy de Richmond Hill