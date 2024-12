Le Métropolitain

Le dimanche 24 novembre, des dizaines d’enfants de la région de Peel et leurs parents ont envahi la salle communautaire de Notre Place pour la traditionnelle fête des enfants du Cercle de l’amitié. Un rendez-vous que les petits ne voulaient pas manquer, excités à la venue du personnage joyeux et généreux du pôle Nord.

Une vingtaine d’employées des garderies de l’organisme, la directrice générale du Cercle Lauraine Côté et quelques bénévoles de l’École secondaire Jeunes sans frontières ont accueilli les participants et remis à chaque enfant un sac-surprise.

Puis, jeunes et moins jeunes se sont dirigés dans la grande salle où les attendaient un immense jeu gonflable afin de dépenser beaucoup d’énergie, des tables de jeux et de bricolage de toutes sortes animées par les bénévoles et employées du Cercle de l’amitié, ainsi que du maïs soufflé à volonté.

Pour ajouter à l’atmosphère festive, de la musique de Noël créait une ambiance féerique et préparait l’arrivée de celui que tous les petits attendaient avec impatience.

Après plus d’une heure d’activités, les enfants ont commencé à crier à tue-tête « père Noël, père Noël » à l’invitation des bénévoles qui avaient entendu un rire particulier dans les coulisses, « Ho-Ho-Ho » et le son des clochettes du traîneau. Comme par magie, le célèbre vieillard avec sa poche de cadeaux a fait son entrée sous les cris et applaudissements du jeune public.

Avec l’aide de ses lutins, le jovial bonhomme a remis à chacun des enfants un premier cadeau pour entamer cette période festive. Les parents en ont profité pour immortaliser ce moment magique en prenant plusieurs photos. Cette activité très populaire auprès de la clientèle des garderies du Cercle de l’amitié marque chaque année l’arrivée de la période des Fêtes et précède le souper-spectacle de Noël des membres adultes de l’organisme.

Cette année, la soirée festive pour adultes aura lieu le samedi 7 décembre, alors que le groupe très populaire Les Cuillères à carreaux sera de retour dans la région.

Pour une deuxième année consécutive, la formation québécoise fera danser les francophones de Peel et leurs invités aux sons de ses mélodies rythmées, de ses compositions originales et de ses arrangements des chansons du répertoire traditionnel de la Belle province.

Joyeuses Fêtes!

Photo : La salle communautaire fourmille d’activités de toutes sortes.