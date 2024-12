Richard Caumartin

Le Salon du livre de Toronto a invité le public au lancement officiel de son nouveau club de lecture inclusif le CLIN, le 27 novembre dans la salle de conférence de l’Hôtel Victoria à Toronto. En compagnie de l’auteur Sherman Sezibera, le public a participé à une discussion littéraire et une lecture de son livre La cité de Kali publié aux Éditions Terre d’Accueil.

Le Club se donne l’objectif de faire découvrir chaque année au moins huit auteurs franco-ontariens à la communauté. Chaque mois, le Club propose un choix de lecture du mois et pour novembre, c’est le roman de l’auteur canadien d’origine rwandaise Sherman Sezibera qui a été choisi.

Le CLIN se veut d’abord inclusif, dans la mesure où il ambitionne d’inclure tous genres d’auteurs pour promouvoir la littérature francophone en Ontario. La priorité est donnée aux livres d’auteurs franco-ontariens. « Nous ambitionnons aussi d’ouvrir la porte aux communautés et aux groupes qui ne sont pas souvent représentés, comme les autistes, les personnes atteintes de dyslexie, les aînés, etc. Notre objectif est de créer des partenariats avec les organismes qui s’occupent de ces personnes et d’organiser des lectures mensuelles avec eux. Autrement dit, un CLIN mobile qui se déplace dans la communauté où l’on va rencontrer, par exemple, des aînés aux Centres d’accueil Héritage. Nous voulons rejoindre les groupes de personnes qui aiment lire et créer un espace sécuritaire où l’amour des mots et de la littérature nous réunit », explique la directrice générale du Salon du livre de Toronto, Eunice Boué.

Chaque mois, le club demande à deux ou trois maisons d’édition francophones en Ontario de lui envoyer des suggestions de lecture. Une fois reçues, il les publie sur ses réseaux sociaux et les membres du CLIN votent pour choisir lequel ils liront ce mois-là. Le livre qui reçoit le plus de votes est choisi livre du mois. « Puis, nous nous retrouvons dans la communauté le troisième mercredi du mois, chez le partenaire qui nous reçoit pour une table ronde et une discussion en présence de l’auteur choisi », poursuit Mme Boué.

À propos de l’auteur du mois de novembre, M. Sezibera est romancier, journaliste, scénariste et producteur de théâtre. Il est né au Rwanda et a immigré au Canada en 1994 à l’âge de neuf ans. « Très jeune, il s’intéresse à la littérature et ses nombreuses lectures attisent davantage sa passion pour l’écriture. En 2018, il publie son premier roman, Être autiste et réussir sa vie, aux éditions du CRAM.

Les écrits de cet auteur révèlent une profonde réflexion de l’humain qui se met en quête de sa véritable nature en bravant les obstacles du conditionnement social, mental et moral.

À 20 ans, il entame lui-même cette quête en effectuant des pèlerinages dans les montagnes de l’Himalaya, en se rendant à pied au camp de base de l’Everest, en visitant les plus grands temples de l’Inde ainsi que ceux du Népal. La cité de Kali est son deuxième roman », mentionne la directrice des Éditions Terre d’Accueil, Suzanne Kemenang.

Le CLIN est une initiative qui permet au Salon du livre de Toronto d’être actif et visible tout au long de l’année, pas juste pendant les quatre jours de l’événement. Le prochain Salon aura lieu du 27 février au 2 mars 2025 sur le thème « Inclusion » à l’Université de l’Ontario français.

Photo (CLIN) : L’auteur a participé à une séance de dédicace de son livre en compagnie de Suzanne Kemenang.