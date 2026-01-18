SEPTEMBRE

• Le Festival international du film de Toronto célèbre sa 50e édition et présente plus de 200 films.

• La 20e édition du festival Franco phonie en Fête anime le Bentway avec une programmation musicale répartie sur trois jours.

• La nouvelle directrice générale de l’Alliance française, Raphaëlle Delaunay, rencontre le public lors du premier rendez-vous musical de la saison culturelle.

• La communauté célèbre le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, symbole fort de l’identité francophone.

• TFO dévoile sa programmation automne-hiver sous le thème Raconter pour mieux rassembler.

• Les intervenantes d’Oasis Centres femmes organisent une marche pour dénoncer la violence faite aux femmes.

• L’ACFO-Toronto tient une conférence sur les services et droits des francophones dans la Ville reine.

• Les Centres d’accueil Héritage organisent un lever du drapeau franco-ontarien suivi d’une conférence.

• Le Cercle de l’amitié coordonne le lever du drapeau franco-ontarien dans les villes de Brampton et Mississauga.

• Francophonie en Fête prend fin avec les spectacles d’Anthony Kavanagh et Claude Dubois.

• La lieutenante-gouverneure Edith Dumont lance l’initiative artistique et communautaire 50 ans de fierté! Ensemble pour demain.

• La retraite de Dada Gasirabo marque le passage du flambeau pour son organisme auprès des femmes francophones.

• Les équipes du Centre francophone du Grand Toronto se recueillent à la mémoire des enfants disparus et réaffirment leur engagement envers la vérité et la réconciliation.

OCTOBRE

• Fété Kimpiobi reçoit le tout premier Prix de la ministre des Affaires francophones.

• L’Association canadienne d’éducation de langue française rend hommage à cinq personnalités d’exception du milieu de l’éducation.

• La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, reçoit la distinction de Chevalière de l’Ordre national de la Légion d’honneur.

• Le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto signent un protocole d’entente pour renforcer l’accueil, la formation et l’employabilité.

• Francophonie en Fête célèbre son 20e anniversaire.

• L’Association des francophones de la région de York accompagne les nouveaux arrivants dans leur intégration.

• Le gala Baobab de l’Association des Sénégalais de l’Ontario met en valeur l’héritage culturel du Sénégal.

• La Société d’histoire de Toronto présente une conférence sur le Cervin, sommet emblématique des Alpes.

• La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario crée son pôle d’exportation.

• Le Collège Boréal accueille une délégation de la République démocratique du Congo pour signer un protocole d’entente.

• L’Assemblée de la francophonie amorce une réflexion sur l’avenir du français en Ontario.

• Plus de 350 participants et 70 panélistes participent au Sommet financier francophone du Club canadien.

• Décès de Bernard Grandmaître, figure marquante de la francophonie ontarienne.

NOVEMBRE

• La Communauté du Trille blanc réunit partenaires, donateurs et membres lors de son troisième gala annuel.

• L’Université de Hearst et le Collège universitaire Glendon annoncent un partenariat en psychothérapie entièrement en français.

Le lancement officiel de la Semaine de l’immigration francophone a lieu au Collège Boréal.

• La Semaine nationale de l’immigration francophone est célébrée à Durham avec une table ronde et des échanges.

• Le Centre francophone du Grand Toronto lance des capsules vidéo juridiques pour informer les nouveaux arrivants.

• L’école secondaire Saint-Frère André inaugure la 11e saison de son Programme spécialisé en arts avec le concert de la Tous- saint.

• Yékrik’ON, nouveau réseau francophone caribéen, est lancé.

• Sabine Soumare est nommée cheffe de cabinet de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont.

• L’édition 2025 de Cinéfranco est présentée sous le thème Les facettes de l’humanité.

• Le Centre de planification des services de santé en français nomme Nathalie Aubin comme première directrice générale.

• L’Alliance française accueille le Festival du film de l’Union européenne.

• L’Université de l’Ontario français lance sa saison littéraire avec Melchior Mbonimpa.

• La Ville de Toronto souligne le Mois du patrimoine marocain avec le lever du drapeau marocain.

• La soirée Racine transforme le Centre for Social Innovation en espace de célébration culturelle avec le chef Marc Kusitor et le DJ Rhandy Adolphe.

• L’Université de l’Ontario français et l’OISE concluent un protocole d’entente pour renforcer leur collaboration.

• Le Club canadien célèbre 40 ans d’excellence au Design Ex change.

• Le Cameroun est désigné pays hôte de l’édition 2026 du Salon Afrique Canada.

• La Société d’histoire effectue une visite commémorative au cimetière St. James pour le jour du Souvenir.

• Cinéfranco célèbre sa 28e édition.

• Des aînés du Sud-Ouest discutent des enjeux liés à leur bien-être et à l’avenir de leurs regroupements locaux.

• L’Association des Alumni des grandes écoles françaises présente sa compétition Défi entrepreneurial.

• Le Centre francophone du Grand Toronto, Oasis Centre des femmes et La Maison organisent une journée sur la protection des jeunes.

• Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, appelle à une vigilance accrue face aux compressions budgétaires du gouvernement.

• Le Club Richelieu Toronto organise une dégustation de quatre vins du Beaujolais.

• Les enfants des garderies du Cercle de l’amitié accueillent le père Noël.

• Les membres du Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur célèbrent Noël.

DÉCEMBRE

• L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario tient une assemblée citoyenne sur les États généraux de l’Ontario français.

• Le Labo ouvre son encan silencieux et présente Les Micro curiosités.

• La 28e production théâtrale des Indisciplinés, Veuillez, Madame, présente sept courtes pièces humoristiques.

• Le Commissaire aux services en français Carl Bouchard publie un rapport sur l’accès aux services en Ontario.

• Une plaque provinciale célèbre l’héritage bilingue du Collège Glendon

• Soirée de commémoration du féminicide de la Polytechnique de Montréal au Collège Boréal.

• Le Centre francophone rend hommage à ses partenaires.

• Le Club canadien réunit des dirigeants de l’enseignement postsecondaire francophone pour discuter de l’intelligence artificielle et des besoins du marché du travail.

• La lieutenante-gouverneure Edith Dumont est décorée de la Légion d’honneur.

• L’ensemble Les Voix du cœur présente un concert de Noël au profit des Centres d’accueil Héritage.

• Impact ON convie ses membres et le public à son cocktail de fin d’année.

• Le Cercle de l’amitié propose un souper-spectacle du temps des Fêtes avec Louis Racine et Les Pourquoi pas.

• Parution de l’autobiographie de Paul-François Sylvestre, Lys, trillium et arc-en-ciel

• Le Club canadien tient un cocktail-conférence sur le thème Université 2030 : Repenser l’enseignement supérieur francophone.

• Vernissage et concert de Noël des élèves du Programme spécialisé en arts à l’école Saint-Frère André • Les Chiclettes donnent un spectacle du temps des Fêtes, En attendant Noël, avec collecte de denrées et profits reversés à une bourse d’études.

BILAN

L’année 2025 a été riche en événements et en réalisations pour la communauté francophone de l’Ontario. Des célébrations culturelles aux initiatives éducatives, en passant par les projets communautaires et les actions en faveur des jeunes, des aînés et des nouveaux arrivants, chaque moment a témoigné de la vitalité et de la solidarité de la francophonie. Les partenariats, les engagements bénévoles et la participation active ont renforcé les liens communautaires et valorisé la langue et la culture françaises. Ces accomplissements préparent le terrain pour 2026, offrant de nouvelles opportunités de rassemblement, de partage et de rayonnement.