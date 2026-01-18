L’ACFO, région de Durham–Peterborough, a fêté plus de quatre décennies de soutien à la francophonie régionale au cours d’une soirée empreinte d’émotion et de gratitude. L’événement a également été l’occasion d’annoncer un appui financier important de la Fondation Trillium de l’Ontario, destiné à renforcer les projets de l’organisme.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

L’Association canadienne-française de l’Ontario de Durham–Peterborough (ACFO-DP) a marqué, le jeudi 15 janvier, 42 années d’engagement au service de la francophonie régionale.

Devant une quarantaine de partenaires, de bénévoles et de nombreux francophones, le président de l’ACFO-DP, Achille Fossi, a prononcé le mot d’ouverture et a rappelé l’importance fondamentale de l’organisme. Il a souligné que, depuis sa création, l’Association contribue de manière essentielle à la vitalité, à la représentation et à la défense des droits des francophones de la région.

Il a également rappelé que l’organisme est né d’un profond désir de rassembler, de donner une voix forte à la communauté et de créer un espace où la langue française est pleinement valorisée.

Au fil des années, ces 42 ans d’engagement ont façonné un organisme reconnu comme un acteur incontournable et un leader communautaire. L’ACFO-DP a mobilisé, concerté et représenté les intérêts des francophones auprès des institutions municipales, régionales, provinciales et fédérales. Sa capacité à créer des ponts entre les générations, les cultures et les partenaires a été mise de l’avant comme l’une de ses plus grandes forces.

Le président a également remercié chaleureusement les bénévoles, décrits comme de véritables piliers de l’organisme, ainsi que les partenaires communautaires et institutionnels qui ont accompagné l’ACFO-DP au fil des ans. Olga Lambert (à titre posthume), Hélène Boudreau (représentée par Rachel Brunet) et Raymond Giguère ont reçu un certificat de reconnaissance pour leur implication dans la communauté.

« Olga Lambert de son vécu a consacré beaucoup de temps à son bénévolat au sein de la communauté francophone et des écoles de langue française. Hélène Boudreau est très engagée et d’un grand soutien pour l’ACFO-DP, et Raymond Giguère, une personne discrète, humble, mais surtout très généreuse de son temps. Nous avons voulu saluer ces personnes exceptionnelles. »

Les bailleurs de fonds ont aussi été salués pour leur soutien essentiel, ayant permis la mise en œuvre de nombreux projets au bénéfice direct de la communauté francophone.

Un moment fort de la soirée a été l’annonce de l’obtention d’une subvention de démarrage de 84 500 $ accordée par la Fondation Trillium de l’Ontario. Selon M. Fossi, « ce financement représente une reconnaissance concrète du travail accompli par l’organisme ainsi que son leadership et son impact dans la région ».

Grâce à cet appui financier, l’ACFO-DP a indiqué qu’elle pourra renforcer son ancrage communautaire et soutenir davantage l’engagement citoyen. Cette subvention a également donné à l’organisme l’élan nécessaire pour aller plus loin, avec une vision inclusive et résolument tournée vers l’avenir.

« Nous aurons les outils nécessaires pour comprendre et cerner les besoins de la communauté dans l’objectif d’offrir des programmes de qualité et des services qui répond aux besoins de la communauté », affirme le président de l’association.

L’ACFO Durham–Peterborough réaffirme poursuivre sa mission, en collaboration avec ses partenaires et sa communauté, afin de faire rayonner la francophonie et d’affirmer pleinement sa place dans la région.

Photo : L’équipe de l’ACFO-DP entoure le député provincial de Whitby. De gauche à droite : Frédéric Ngan Simb, Rachel Brunet, le député Lorne Coe, Achille Fossi et Dorra Gueddich (Crédit : ACFO-DP)