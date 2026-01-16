MAI

• L’Alliance française présente l’exposition Parlez-moi d’Amour de la photographe Caroline David.

• Le Collège Boréal et le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal lancent le projet Innovation et financement entrepreneurial.

• Aissa Nauthoo du Centre franco phone du Grand Toronto reçoit la Médaille du couronnement du Roi Charles III.

• Le Salon du livre de Toron to propose une soirée littéraire inclusive avec l’autrice Claire Ménard-Roussy.

• Le Théâtre Étienne-Brûlé pré sente sa 29e production avec deux comédies classiques de Labiche et Feydeau.

• La Passerelle inaugure L’Agapanthe, première maison de transition francophone pour réfugiés africains à Toronto.

• La communauté rwandaise de Toronto commémore le génocide contre les Tutsis à Queen’s Park.

• Heidi Pirbhai et Julierre Abbat- Fraser sont élues élèves conseillères au Conseil scolaire Viamonde.

• La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario nomme Jean-Claude Camus directeur général.

• L’École élémentaire catholique du Bon-Berger célèbre son 10e anniversaire.

• Des leaders communautaires se réunissent pour réfléchir au rôle des entrepreneures noires dans la croissance économique.

• Le Festival Carassauga fête ses 40 ans avec cinq sites d’activités, dont le Pavillon Afrique.

• Les élèves du Programme spécialisé en arts de Toronto présentent la comédie musicale Anne aux pignons verts.

• Le Collège Boréal célèbre un record de 206 diplômés pour ses programmes à Toronto.

• L’École élémentaire catholique René-Lamoureux souligne son 50e anniversaire.

• Le Championnat national d’épellation d’Épelle-moi Canada ras semble une centaine de finalistes.

• Le Salon des femmes entrepreneures sociales francophones se tient en présence de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont.

• Oasis Centre des femmes célèbre son 30e anniversaire lors d’un gala.

JUIN

• Conférence sur les droits linguistiques avec Patricia Kosseim et Carl Bouchard au Collège Boréal

• L’ensemble vocal Les Voix du cœur termine sa 31e saison avec le spectacle Tout et son contraire.

• Le Cercle de l’amitié poursuit son projet « Cultivons l’amitié » en améliorant le jardin de l’organisme.

• Le Club Richelieu Toronto tient son barbecue annuel et verse des fonds aux Centres d’accueil Héritage.

• Le duo d’artistes aenl présente l’installation « S4M4R3S » au Labo.

• Le gala des Prix RelèveON récompense de jeunes talents francophones.

• La traditionnelle « Soirée Québec » se tient au One King West Hotel pour la Fête nationale du Québec.

• Le Centre francophone du Grand Toronto lance la campagne Voix francophones en action pour renforcer la visibilité et l’accessibilité des services en français. et Makhena Rankin-Guérin.

• L’Université de l’Ontario français tient sa première cérémonie de remise de diplômes.

• La Franco-Fête revient au Centre Harbourfront pour sa 43e édi tion entièrement gratuite, avec YAO, Théodora, Les Colocs

• Le chanteur Alphonse Bisaillon se produit à l’Alliance française pour la Fête de la musique.

• Le Collège La Cité célèbre la réussite de 55 finissants du campus de Toronto.

• Le Cercle de l’amitié reçoit une reconnaissance de la Fondation de la Credit Valley Conservation pour son projet écologique.

• L’AFRY rassemble près de 200 personnes à la ferme Willow grove, à Whitchurch-Stouffville, pour la Saint-Jean.

JUILLET

• L’Université de Sudbury annonce le lancement d’une académie pour former une nouvelle génération de leaders francophones.

• Le consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, accueille la communauté française et de nombreux invités pour la fête nationale française.

• La Fédération Tricolore réunit les francophones pour célébrer la prise de la Bastille au restaurant Ricarda’s.

• Yvan Cloutier est nommé directeur de Radio-Canada Ontario, à la tête des services francophones de la province.

• Le réalisateur Guillermo del Toro reçoit les clés de la Ville de Toronto pour son apport au cinéma.

• Oasis tient la quatrième édition de son camp d’été pour les jeunes femmes de 16 à 24 ans.

• Le Centre de santé communautaire Black Creek et l’Entité 4 organisent une journée pour faciliter l’accès aux services de santé en français dans la région de York.

• La Communauté du Trille blanc procède au lancement officiel de son nouveau site Web.

AOÛT

• Le Festival Caribana transforme Toronto en vitrine de la culture caribéenne.

• Pierre-Emmanuel Jacob quitte la direction de l’Alliance française de Toronto et Raphaëlle Delaunay lui succède.

• La Canadian National Exhibition (CNE) propose 18 jours de festivités mêlant traditions et nouveautés.

• La Communauté du Trille blanc officialise l’acquisition d’un terrain à Aurora et obtient une licence pour un foyer de soins de longue durée.

• Le CFGT et l’AEFO sou tiennent les familles pour la rentrée en distribuant près de 150 trousses scolaires.

• Le conseil d’administration d’Impact ON annonce la nomination de Félix Corriveau au poste de directeur général.

• Plus de 80 francophones participent à la première rencontre citoyenne des États généraux de la francophonie.

Photo : Les choristes des Voix du cœur éblouissent l’auditoire avec Tout et son contraire. (Crédit : Richard Caumartin)