MAI

L’Alliance française présente l’exposition Parlez-moi d’Amour de la photographe Caroline David.

Le Collège Boréal et le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal lancent le projet Innovation et financement entrepreneurial.

Aissa Nauthoo du Centre franco phone du Grand Toronto reçoit la Médaille du couronnement du Roi Charles III.

Le Salon du livre de Toron to propose une soirée littéraire inclusive avec l’autrice Claire Ménard-Roussy.

Le Théâtre Étienne-Brûlé pré sente sa 29e production avec deux comédies classiques de Labiche et Feydeau.

La Passerelle inaugure L’Agapanthe, première maison de transition francophone pour réfugiés africains à Toronto.

La communauté rwandaise de Toronto commémore le génocide contre les Tutsis à Queen’s Park.

Heidi Pirbhai et Julierre Abbat- Fraser sont élues élèves conseillères au Conseil scolaire Viamonde.

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario nomme Jean-Claude Camus directeur général.

L’École élémentaire catholique du Bon-Berger célèbre son 10e anniversaire.

Des leaders communautaires se réunissent pour réfléchir au rôle des entrepreneures noires dans la croissance économique.

Le Festival Carassauga fête ses 40 ans avec cinq sites d’activités, dont le Pavillon Afrique.

• Les élèves du Programme spécialisé en arts de Toronto présentent la comédie musicale Anne aux pignons verts.

Le Collège Boréal célèbre un record de 206 diplômés pour ses programmes à Toronto.

L’École élémentaire catholique René-Lamoureux souligne son 50e anniversaire.

Le Championnat national d’épellation d’Épelle-moi Canada ras semble une centaine de finalistes.

Le Salon des femmes entrepreneures sociales francophones se tient en présence de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont.

Oasis Centre des femmes célèbre son 30e anniversaire lors d’un gala.

JUIN

Conférence sur les droits linguistiques avec Patricia Kosseim et Carl Bouchard au Collège Boréal

L’ensemble vocal Les Voix du cœur termine sa 31e saison avec le spectacle Tout et son contraire.

Le Cercle de l’amitié poursuit son projet « Cultivons l’amitié » en améliorant le jardin de l’organisme.

Le Club Richelieu Toronto tient son barbecue annuel et verse des fonds aux Centres d’accueil Héritage.

Le duo d’artistes aenl présente l’installation « S4M4R3S » au Labo.

Le gala des Prix RelèveON récompense de jeunes talents francophones.

La traditionnelle « Soirée Québec » se tient au One King West Hotel pour la Fête nationale du Québec.

Le Centre francophone du Grand Toronto lance la campagne Voix francophones en action pour renforcer la visibilité et l’accessibilité des services en français. et Makhena Rankin-Guérin.

L’Université de l’Ontario français tient sa première cérémonie de remise de diplômes.

• La Franco-Fête revient au Centre Harbourfront pour sa 43e édi tion entièrement gratuite, avec YAO, Théodora, Les Colocs

Le chanteur Alphonse Bisaillon se produit à l’Alliance française pour la Fête de la musique.

• Le Collège La Cité célèbre la réussite de 55 finissants du campus de Toronto.

Le Cercle de l’amitié reçoit une reconnaissance de la Fondation de la Credit Valley Conservation pour son projet écologique.

L’AFRY rassemble près de 200 personnes à la ferme Willow grove, à Whitchurch-Stouffville, pour la Saint-Jean.

JUILLET

L’Université de Sudbury annonce le lancement d’une académie pour former une nouvelle génération de leaders francophones.

Le consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, accueille la communauté française et de nombreux invités pour la fête nationale française.

La Fédération Tricolore réunit les francophones pour célébrer la prise de la Bastille au restaurant Ricarda’s.

Yvan Cloutier est nommé directeur de Radio-Canada Ontario, à la tête des services francophones de la province.

Le réalisateur Guillermo del Toro reçoit les clés de la Ville de Toronto pour son apport au cinéma.

Oasis tient la quatrième édition de son camp d’été pour les jeunes femmes de 16 à 24 ans.

Le Centre de santé communautaire Black Creek et l’Entité 4 organisent une journée pour faciliter l’accès aux services de santé en français dans la région de York.

La Communauté du Trille blanc procède au lancement officiel de son nouveau site Web.

AOÛT

Le Festival Caribana transforme Toronto en vitrine de la culture caribéenne.

Pierre-Emmanuel Jacob quitte la direction de l’Alliance française de Toronto et Raphaëlle Delaunay lui succède.

La Canadian National Exhibition (CNE) propose 18 jours de festivités mêlant traditions et nouveautés.

La Communauté du Trille blanc officialise l’acquisition d’un terrain à Aurora et obtient une licence pour un foyer de soins de longue durée.

Le CFGT et l’AEFO sou tiennent les familles pour la rentrée en distribuant près de 150 trousses scolaires.

Le conseil d’administration d’Impact ON annonce la nomination de Félix Corriveau au poste de directeur général.

Plus de 80 francophones participent à la première rencontre citoyenne des États généraux de la francophonie.

Photo : Les choristes des Voix du cœur éblouissent l’auditoire avec Tout et son contraire. (Crédit : Richard Caumartin)

