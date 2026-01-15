JANVIER

• Les maires de Brampton, Mississauga et Toronto accueillent leurs citoyens avec des réceptions du Jour de l’An, marquant le début de l’année par des activités communautaires et festives.

• L’Alliance française de Toronto présente une rétrospective des œuvres de l’artiste Joseph Sagaj, inspirée par la culture Anishinaabe.

• La troupe de théâtre amateur Les Indisciplinés revient à Toronto avec la pièce Le Prénom, jouée à l’école Saint-Frère-André.

• Le Labo propose une série d’activités variées incluant ateliers, projections, cercles de conversation et marché aux puces.

• Retraite active de Peel améliore son accessibilité en investissant dans du matériel technologique pour offrir des activités hybrides aux aînés francophones.

• Le duo Soleil réchauffe le cœur du public au dîner-spectacle acoustique proposé par le Cercle de l’Amitié.

• La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario publie la deuxième édition de son Livre blanc sur l’économie franco-ontarienne et ses perspectives de développement.

• L’Université de l’Ontario français officialise l’entrée en fonction de Normand Labrie à titre de recteur et vice-chancelier lors d’un événement protocolaire.

• Le Conseil scolaire Viamonde nomme Sébastien Fontaine di recteur de l’éducation et secrétaire du Conseil.

• L’auteur-compositeur torontois Abel Maxwell signe un partenariat avec Universal Music Africa pour distribuer sa musique en Afrique francophone et ailleurs dans le monde.

• Le Club canadien de Toronto tient un déjeuner-conférence sur le leadership féminin avec Dominique Anglade, Danièle Henkel, Martine St-Victor et Nadine Renaud-Tinker.

FÉVRIER

• La librairie francophone Child ren’s French Book Corner ferme ses portes après plusieurs années d’activités.

• Les communautés franco phones de la province soulignent le Mois de l’histoire des Noirs sous le thème de l’héritage et du leadership des personnes noires.

• Les élèves du club de mode de l’école Saint-Frère-André trans forment des chandails recyclés en œuvres colorées pour marquer le Mois de l’histoire des Noirs.

• Une conférence de presse au African Canadian Affordable Housing Village Hub marque la première étape de l’initiative de logements abordables afro-canadiens.

• Les écoles des conseils MonAvenir et Viamonde organisent de nombreuses activités ouvertes à la communauté pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs.

• L’Alliance française présente le concert Coup de cœur en partenariat avec Batuki Music Society.

• Le duo familial Ariko participe au Carnaval Joie de vivre du Cercle de l’Amitié. Un souper-spectacle animé par la Blue Bay Band est également offert pendant le carnaval.

• Le Club canadien organise une conférence sur le thème « Voix afrodescendantes : perspectives et dialogues ».

• Les élèves du Collège français accueillent sept conférenciers qui partagent leurs parcours professionnels inspirants à la Foire du succès.

• Diane Saint-Pierre, figure engagée du milieu associatif franco phone de Toronto, décède subitement, laissant un grand vide au sein de plusieurs organisations. 7

• Le campus Glendon de l’Université York accueille la première édition de la Journée des savoirs sur le thème « Le cerveau dans tous ses états ».

• Le Centre francophone du Grand Toronto organise son gala de clôture du Mois de l’histoire des Noirs sur le thème « Solidaire dans la diversité ».

• Oasis Centre des femmes met sur pied un forum communautaire à l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation à l’exploitation des êtres humains.

• Le Salon du livre de Toronto propose sa 32e édition et remet le Prix Alain-Thomas.

• Les Journées artistiques de la jeunesse afrodescendante permettent aux jeunes de présenter leurs talents à l’Université de l’Ontario français.

• Steve Kawe remporte la première place et le prix du public à la finale du concours d’éloquence Délie ta langue.

• L’ensemble Les Voix du cœur présente son spectacle Cabaret rétro au Lula Lounge.

MARS

• L’Alliance française propose Rite de La Otra Orilla, une performance contemporaine inspirée du flamenco.

• L’Association des francophones de la région de York clôture les festivités de son 30e anniversaire avec une sortie à la cabane à sucre de Woodbridge.

• Le Collège Boréal participe au congrès de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et met à l’honneur les femmes de l’industrie minière.

• Centres d’accueil Héritage et Retraite active de Peel lancent un premier Salon de vie active Aînés en action et en santé.

• Le Club canadien, en partenariat avec le Collège Boréal, tient une foire d’emploi dans le cadre du programme Compétences 360.

• L’Alliance française propose un marathon de films québécois et français pour souligner le Mois de la Francophonie.

• Le film La Petite et le vieux de Patrice Sauvé ouvre Ciné franco Jeunesse devant plus de 300 participants.

• Le Club Richelieu Toronto coordonne une présentation éducative sur l’histoire de l’éclairage à l’occasion de l’heure de la Terre.

• Le Théâtre Spadina accueille le concert Fabula Femina de l’en semble Cordâme.

• Le principal du Collège Glendon, Marco Fiola, reçoit la mé daille du couronnement du roi Charles III pour sa contribution à la traduction.

• Une soirée célèbre la Journée internationale de la Francophonie au campus du Collège Boréal.

• La communauté francophone de la métropole se rassemble pour le lever du drapeau de la Francophonie.

• La Société économique de l’Ontario organise une soirée de réseautage et une conférence sur les enjeux politiques francophones.

• La lieutenante-gouverneure Edith Dumont tient une soirée littéraire francophone.

• Le Cercle de l’amitié propose le Festival des arts et cultures francophones à Notre Place.

• Le Conseil des organismes francophones de Durham célèbre son 40e anniversaire lors d’un gala à Oshawa.

• L’Alliance française accueille Jeanne Côté pour un concert axé sur son album Suite pour personne.

• L’ambassade de France nomme Roda Muse Chevalière de l’Ordre des Palmes académiques.

• Francophonie en Fête clôture la Semaine de la Francophonie avec un spectacle du groupe Le Vent du Nord.

• La Société économique de l’Ontario annonce la nomination de Catherine Bachand au poste de directrice générale.

AVRIL

• Le Pavillon Afrique du Festival Carassauga de Mississauga célèbre l’histoire et le patrimoine des communautés africaines.

• Une foire des métiers à l’école Jeunes sans frontières permet à plus de 500 élèves de découvrir des professions spécialisées.

• Le comité responsable du projet de la Maison de la Francophonie de Toronto annonce la fin de ses démarches faute de financement.

• Le Commissaire aux services en français Carl Bouchard ouvre une enquête sur les services offerts en français à ServiceOntario.

• Environ 150 élèves du Pro gramme spécialisé en arts de l’école Saint-Frère-André pré sentent un concert pascal.

• L’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes tient son colloque annuel sous le thème Inspirer, influencer, mobiliser.

• Le Collège Boréal dévoile son Plan stratégique 2025-2030 Horizon 2030 : Réussir ensemble, structuré autour de quatre axes prioritaires.

• Oasis Centre des femmes pré sente la troisième édition de la Foire de l’emploi au féminin, offrant des rencontres avec des employeurs.

• La jeunesse afrodescendante est célébrée à la remise des Prix Excellence Akwaba Community.

• Cinéfranco propose une projection gratuite du film Bergers de Sophie Deraspe pour la Journée du cinéma canadien.

• Les concours régionaux Épelle moi Canada pour Toronto et Halton-Peel ont lieu respectivement à l’école La Citadelle et à l’école René-Lamoureux.

• Le comité de commémoration de Vimy souligne le 108e anniversaire de la bataille devant le cénotaphe de Toronto.

• Le Quatuor Élysée célèbre son 30e anniversaire en tournée canadienne et se produit au théâtre Spadina de l’Alliance française.

• Le Club canadien tient son dernier cocktail-conférence de la saison sur l’avenir de l’économie canadienne.

• Le décès du pape François suscite une vague d’hommages à travers le monde.

• Kristyn Wong-Tam annonce un financement pour le Réseau VIVRE+ Fierté, destiné à sou tenir les aînés francophones 2SLGBTQIA+.

• Le Programme spécialisé en arts de Toronto célèbre sa plus grande cohorte de finissants lors d’un gala à l’Alliance française.

• La Communauté du Trille blanc lance le programme « Village Vitalité » pour soutenir les aînés de la région de York.

• Le Collège Boréal accueille la 48e édition du Concours d’art oratoire Richelieu réunissant les finalistes des conseils MonAvenir et Viamonde.

• La Société d’histoire de Toronto remet le Prix Jean-Baptiste-Rous seaux à Jean-Rock Boutin pour son engagement communautaire.

• Le Centre francophone organise une célébration de la Francophonie à l’école Père-Philippe-Lamarche.

Photo : l’orchestre à vent du Programme spécialisé en arts de Saint-Frère-André (Crédit : Richard Caumartin)