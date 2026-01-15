JANVIER

Les maires de Brampton, Mississauga et Toronto accueillent leurs citoyens avec des réceptions du Jour de l’An, marquant le début de l’année par des activités communautaires et festives.

L’Alliance française de Toronto présente une rétrospective des œuvres de l’artiste Joseph Sagaj, inspirée par la culture Anishinaabe.

La troupe de théâtre amateur Les Indisciplinés revient à Toronto avec la pièce Le Prénom, jouée à l’école Saint-Frère-André.

Le Labo propose une série d’activités variées incluant ateliers, projections, cercles de conversation et marché aux puces.

Retraite active de Peel améliore son accessibilité en investissant dans du matériel technologique pour offrir des activités hybrides aux aînés francophones.

Le duo Soleil réchauffe le cœur du public au dîner-spectacle acoustique proposé par le Cercle de l’Amitié.

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario publie la deuxième édition de son Livre blanc sur l’économie franco-ontarienne et ses perspectives de développement.

L’Université de l’Ontario français officialise l’entrée en fonction de Normand Labrie à titre de recteur et vice-chancelier lors d’un événement protocolaire.

Le Conseil scolaire Viamonde nomme Sébastien Fontaine di recteur de l’éducation et secrétaire du Conseil.

L’auteur-compositeur torontois Abel Maxwell signe un partenariat avec Universal Music Africa pour distribuer sa musique en Afrique francophone et ailleurs dans le monde.

Le Club canadien de Toronto tient un déjeuner-conférence sur le leadership féminin avec Dominique Anglade, Danièle Henkel, Martine St-Victor et Nadine Renaud-Tinker.

FÉVRIER

La librairie francophone Child ren’s French Book Corner ferme ses portes après plusieurs années d’activités.

Les communautés franco phones de la province soulignent le Mois de l’histoire des Noirs sous le thème de l’héritage et du leadership des personnes noires.

Les élèves du club de mode de l’école Saint-Frère-André trans forment des chandails recyclés en œuvres colorées pour marquer le Mois de l’histoire des Noirs.

Une conférence de presse au African Canadian Affordable Housing Village Hub marque la première étape de l’initiative de logements abordables afro-canadiens.

Les écoles des conseils MonAvenir et Viamonde organisent de nombreuses activités ouvertes à la communauté pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs.

L’Alliance française présente le concert Coup de cœur en partenariat avec Batuki Music Society.

Le duo familial Ariko participe au Carnaval Joie de vivre du Cercle de l’Amitié. Un souper-spectacle animé par la Blue Bay Band est également offert pendant le carnaval.

Le Club canadien organise une conférence sur le thème « Voix afrodescendantes : perspectives et dialogues ».

Les élèves du Collège français accueillent sept conférenciers qui partagent leurs parcours professionnels inspirants à la Foire du succès.

Diane Saint-Pierre, figure engagée du milieu associatif franco phone de Toronto, décède subitement, laissant un grand vide au sein de plusieurs organisations. 7

Le campus Glendon de l’Université York accueille la première édition de la Journée des savoirs sur le thème « Le cerveau dans tous ses états ».

Le Centre francophone du Grand Toronto organise son gala de clôture du Mois de l’histoire des Noirs sur le thème « Solidaire dans la diversité ».

Oasis Centre des femmes met sur pied un forum communautaire à l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation à l’exploitation des êtres humains.

Le Salon du livre de Toronto propose sa 32e édition et remet le Prix Alain-Thomas.

Les Journées artistiques de la jeunesse afrodescendante permettent aux jeunes de présenter leurs talents à l’Université de l’Ontario français.

Steve Kawe remporte la première place et le prix du public à la finale du concours d’éloquence Délie ta langue.

L’ensemble Les Voix du cœur présente son spectacle Cabaret rétro au Lula Lounge.

MARS

L’Alliance française propose Rite de La Otra Orilla, une performance contemporaine inspirée du flamenco.

L’Association des francophones de la région de York clôture les festivités de son 30e anniversaire avec une sortie à la cabane à sucre de Woodbridge.

Le Collège Boréal participe au congrès de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et met à l’honneur les femmes de l’industrie minière.

Centres d’accueil Héritage et Retraite active de Peel lancent un premier Salon de vie active Aînés en action et en santé.

Le Club canadien, en partenariat avec le Collège Boréal, tient une foire d’emploi dans le cadre du programme Compétences 360.

L’Alliance française propose un marathon de films québécois et français pour souligner le Mois de la Francophonie.

Le film La Petite et le vieux de Patrice Sauvé ouvre Ciné franco Jeunesse devant plus de 300 participants.

Le Club Richelieu Toronto coordonne une présentation éducative sur l’histoire de l’éclairage à l’occasion de l’heure de la Terre.

Le Théâtre Spadina accueille le concert Fabula Femina de l’en semble Cordâme.

Le principal du Collège Glendon, Marco Fiola, reçoit la mé daille du couronnement du roi Charles III pour sa contribution à la traduction.

Une soirée célèbre la Journée internationale de la Francophonie au campus du Collège Boréal.

La communauté francophone de la métropole se rassemble pour le lever du drapeau de la Francophonie.

La Société économique de l’Ontario organise une soirée de réseautage et une conférence sur les enjeux politiques francophones.

La lieutenante-gouverneure Edith Dumont tient une soirée littéraire francophone.

Le Cercle de l’amitié propose le Festival des arts et cultures francophones à Notre Place.

Le Conseil des organismes francophones de Durham célèbre son 40e anniversaire lors d’un gala à Oshawa.

L’Alliance française accueille Jeanne Côté pour un concert axé sur son album Suite pour personne.

L’ambassade de France nomme Roda Muse Chevalière de l’Ordre des Palmes académiques.

Francophonie en Fête clôture la Semaine de la Francophonie avec un spectacle du groupe Le Vent du Nord.

La Société économique de l’Ontario annonce la nomination de Catherine Bachand au poste de directrice générale.

AVRIL

Le Pavillon Afrique du Festival Carassauga de Mississauga célèbre l’histoire et le patrimoine des communautés africaines.

Une foire des métiers à l’école Jeunes sans frontières permet à plus de 500 élèves de découvrir des professions spécialisées.

Le comité responsable du projet de la Maison de la Francophonie de Toronto annonce la fin de ses démarches faute de financement.

Le Commissaire aux services en français Carl Bouchard ouvre une enquête sur les services offerts en français à ServiceOntario.

Environ 150 élèves du Pro gramme spécialisé en arts de l’école Saint-Frère-André pré sentent un concert pascal.

L’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes tient son colloque annuel sous le thème Inspirer, influencer, mobiliser.

Le Collège Boréal dévoile son Plan stratégique 2025-2030 Horizon 2030 : Réussir ensemble, structuré autour de quatre axes prioritaires.

Oasis Centre des femmes pré sente la troisième édition de la Foire de l’emploi au féminin, offrant des rencontres avec des employeurs.

La jeunesse afrodescendante est célébrée à la remise des Prix Excellence Akwaba Community.

Cinéfranco propose une projection gratuite du film Bergers de Sophie Deraspe pour la Journée du cinéma canadien.

Les concours régionaux Épelle moi Canada pour Toronto et Halton-Peel ont lieu respectivement à l’école La Citadelle et à l’école René-Lamoureux.

Le comité de commémoration de Vimy souligne le 108e anniversaire de la bataille devant le cénotaphe de Toronto.

Le Quatuor Élysée célèbre son 30e anniversaire en tournée canadienne et se produit au théâtre Spadina de l’Alliance française.

Le Club canadien tient son dernier cocktail-conférence de la saison sur l’avenir de l’économie canadienne.

Le décès du pape François suscite une vague d’hommages à travers le monde.

Kristyn Wong-Tam annonce un financement pour le Réseau VIVRE+ Fierté, destiné à sou tenir les aînés francophones 2SLGBTQIA+.

Le Programme spécialisé en arts de Toronto célèbre sa plus grande cohorte de finissants lors d’un gala à l’Alliance française.

La Communauté du Trille blanc lance le programme « Village Vitalité » pour soutenir les aînés de la région de York.

Le Collège Boréal accueille la 48e édition du Concours d’art oratoire Richelieu réunissant les finalistes des conseils MonAvenir et Viamonde.

La Société d’histoire de Toronto remet le Prix Jean-Baptiste-Rous seaux à Jean-Rock Boutin pour son engagement communautaire.

Le Centre francophone organise une célébration de la Francophonie à l’école Père-Philippe-Lamarche.

Photo : l’orchestre à vent du Programme spécialisé en arts de Saint-Frère-André (Crédit : Richard Caumartin)

