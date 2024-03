Christiane Beaupré

La Journée internationale des femmes est une célébration annuelle qui prend une signification particulière pour Retraite Active de Peel (RAP). Cette année, alors que 55 personnes se sont réunies pour marquer cet événement au centre Frank McKechnie à Mississauga, il est important de reconnaître le rôle crucial des femmes dans cette organisation dynamique. Pour RAP, la Journée internationale des femmes n’est pas seulement une tradition, mais un moment de reconnaissance et de célébration de la force et du leadership des femmes.

« Il est souvent dit que les femmes sont plus fortes lorsque les hommes sont des alliés et, au sein de RAP, cela se reflète clairement. Les hommes de Retraite Active sont des alliés précieux, soutenant et encourageant les femmes dans leurs efforts. Leur présence et leur engagement sont essentiels pour faire avancer les choses et créer une communauté où chacun peut s’épanouir, relate l’animatrice de l’événement, Francine Grainger

« Cependant, aujourd’hui, nous nous concentrons sur les femmes de RAP et leur importance dans la communauté. Chaque femme mérite d’être célébrée pour ses contributions uniques et sa force intérieure. Ensemble, nous formons un réseau de soutien solide, prêt à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. »

L’organisme a tenu également, en ce jour spécial, à féliciter particulièrement les cinq femmes membres du premier comité organisateur de RAP : Carmen Gauthier, Claire P. McCullough, Georgette Morin, Claudette Béland et Rolande Maheu Duchesne. Leur vision et leur détermination ont jeté les bases de ce qui est aujourd’hui une association florissante et dynamique qui fête son 20e anniversaire cette année.

L’organisme a profité de cette journée pour saluer les trois piliers de la francophonie de Peel : Claire P. McCullough, Lorraine Gandolfo et Carmen Gauthier. Leur engagement envers la langue et la culture françaises a été fondamental pour le développement de la communauté francophone dans la région. Sans leur leadership, il n’y aurait pas d’écoles françaises, pas d’équipes de santé familiale en français et certainement pas de RAP.

Parmi ces femmes remarquables, deux d’entre elles – Claire P. McCullough et Carmen Gauthier – se sont particulièrement démarquées par leur force mentale et leur détermination, leur patience et leur endurance. Sans la vision de ces deux femmes et d’autres qui, par la suite, se sont jointes à elles, Retraite active de Peel n’existerait pas aujourd’hui.

« Aujourd’hui, alors que nous célébrons la Journée internationale des femmes, prenons un moment pour reconnaître et honorer toutes les femmes de RAP. Leur énergie, leur passion et leur engagement sont la pierre angulaire de Retraite Active. Ensemble, nous sommes forts, et ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses, a conclu Mme Grainger. Merci à toutes les femmes de RAP pour leur contribution précieuse. Vous êtes une source d’inspiration pour nous tous. Joyeuse Journée internationale des femmes! »

Photo : Des pionnières de Retraite Active de Peel. De gauche à droite : Georgette Morin, Claire P. McCullough, Carmen Gauthier et Claudette Béland