L’élection de deux nouvelles élèves conseillères au Conseil scolaire MonAvenir a été entérinée suite aux élections qui ont eu lieu le matin du 28 février. Sarina Sajjadi de l’École secondaire catholique Renaissance et Nicole Geronga de l’École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel seront les représentantes des élèves à la table du Conseil pour l’année scolaire 2024-2025. Leur mandat débutera le 1er août et se terminera le 31 juillet 2025.

L’élection s’est tenue le 28 février en virtuel où des représentants des conseils d’élèves des écoles secondaires du Csc MonAvenir ont voté en ligne pour les candidats de leur choix. Six élèves avaient posé leur candidature.

« Nous sommes ravis de l’intérêt et de la participation active des élèves à nouveau cette année. Je remercie les six élèves qui se sont montrés intéressés pour le poste. Les élections se sont tenues dans l’esprit d’une campagne et en conformité au processus décisionnel démocratique. Être un élève conseiller, c’est un rôle très important dans sa vie scolaire et riche d’expérience dans le monde politique. Joignez-vous à moi pour féliciter et souhaiter la bienvenue à nos deux nouvelles élèves conseillères », affirme Nicole Mollot, directrice de l’éducation.

Nicole Geronga

Élève de 10e année à l’ESC Monseigneur-de-Charbonnel à North York, Nicole Geronga est représentante des élèves depuis trois ans. En dehors de l’école, Nicole est passionnée de sports, entraîneuse bénévole de soccer et capitaine de l’équipe de football, volleyball et flag-football. Elle a acquis de solides compétences en leadership et se fait un honneur d’appliquer tous ses conseils tout en prenant soin de chaque membre des équipes.

Très organisée, engagée, persévérante et attentionnée, Nicole est aussi passionnée de lecture, curieuse et polyvalente et est prête à relever ce nouveau défi et à contribuer de manière significative à la table politique et ainsi représenter la voix des élèves en tant qu’élève conseillère.

Sarina Sajjadi

Cette élève de 11e année à l’ESC Renaissance à Aurora est passionnée, communicative avec un parcours atypique. D’origine iranienne, Sarina s’engage à donner une voix aux élèves quel que soit leur parcours. Fière fondatrice de l’équipe féminine de danse à Renaissance (Varsity 9-12), elle est également membre des équipes de badminton, soccer, volleyball et basketball.

Sarina a aussi créé sa propre entreprise de consultation pour aider les personnes iraniennes à immigrer. Elle a également été tutrice à Oxford Learning Centre, ce qui lui a permis d’avoir une meilleure vision des besoins éducatifs des adolescents. Dotée d’un esprit collaboratif, visionnaire et déterminée, Sarina est impatiente de commencer son mandat en août prochain.

« Au nom de l’ensemble de la table du Conseil, j’aimerais féliciter Sarina et Nicole pour leur élection et remercier les autres candidats pour leur intérêt au poste d’élève conseiller. La présence d’élèves autour de la table est extrêmement importante et nous permet de mieux comprendre leur réalité et leurs besoins », a déclaré Geneviève Grenier, présidente du Conseil.