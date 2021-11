Quel est le secret pour les aînés francophones de Peel pour rester actifs et engagés dans leur communauté ? Selon Geneviève Quintin, coordonnatrice au Centre de santé cognitive du Collège Glendon, la réponse semble d’être membre du groupe Retraite active de Peel (RAP).

Mme Quintin proposait un webinaire le 29 octobre pour rencontrer quelques membres de RAP et découvrir leurs initiatives. « Ils font tous un travail exemplaire quant à modeler les façons de rester actifs et engagés dans la communauté, dit-elle, et tentent de rejoindre le plus de personnes possibles. »

Retraite active de Peel (RAP) est un organisme communautaire qui offre aux retraités et aînés francophones de la région de Peel une programmation variée dans le but de briser l’isolement, promouvoir une vie active, autonome et en bonne santé. « Retraitées, bénévoles engagées dans la communauté depuis de nombre années, ces personnes ont contribué à la création des institutions et organismes francophones dans la communauté de Peel, et continuent à exercer un leadership engagé », ajoute l’animatrice.

Parmi les intervenantes de RAP, il y avait Françoise Myner, secrétaire du conseil d’administration et responsable des communications avec les membres et la communauté. Son expérience dans le monde de l’éducation, à la direction de l’école

Horizon Jeunesse entre autres, lui confère les qualités de rassembleuse.

Elle a parlé de l’importance de la collaboration avec d’autres organismes, tant aux niveaux local que régional, et qui est au centre de leurs actions. Parmi ces partenaires, la Ville de Mississauga, East Mississauga Community Centre, Wellfort, Centre de santé cognitive de Glendon, la FARFO, le Centre francophone du Grand Toronto, l’Entité 3 et Oasis Centre des femmes. Elle a présenté un résumé en diapositives d’une programmation « riche et diversifiée » avec les nombreux clubs des volets culturel et sportif, les divers ateliers sur des thèmes comme, par exemple la réconciliation avec les peuples autochtones ou le Mois de l’histoire des Noirs.

Par la suite, Carmen Gauthier, membre fondatrice de RAP, a enchaîné pour parler du Réseau d’entraide de Retraite active. « Son engagement bénévole au sein de nombreuses organisations communautaires contribue à la vitalité de la communauté », ajoute Mme Quintin.

Le Réseau de bénévoles offre un appui émotionnel ou du dépannage ponctuel aux aînés dans le besoin. « Les retraités et les aînés francophones apportent aide et appui à leurs pairs lorsqu’ils vivent des moments difficiles à la maison ou qui sont parfois isolés dans des institutions de langue anglaise, explique Mme Gauthier. Nos bénévoles formés offrent des services gratuits et confidentiels pour les francophones âgés de 55 ans et plus de la région de Peel. Nous offrons aussi un service de covoiturage et d’accompagnement grâce à un partenariat avec Wellfort qui défraie les coûts de déplacements de nos bénévoles pour ce service. »

En conclusion, parmi les projets à venir pour l’organisme, il y aura la planification stratégique pour les cinq prochaines années, le défi du recrutement des membres et le renforcement de la capacité bénévole, et la recherche d’un financement stable et récurrent. Pour plus de renseignements sur RAP, visitez le site retraiteactivepeel.ca.

PHOTO – Une activité artistique organisée par Retraite active