« On a fêté nos 10 ans en 2020 mais, avec la pandémie, on les fête encore cette année et aussi avec notre prochain album », s’exclame Julie-Kim Beaudry, une des membres du trio vocal Les Chiclettes avec Nathalie Nadon et Geneviève Cholette.

Cet album, qui était prévu avant la pandémie, devrait maintenant sortir en 2022. En attendant, la formation musicale propose Sérieux? Bravo! Un simple avec du punch musical au goût de swing-rockabilly et une thématique à la lentille féminine pas mal intéressante.

Après quasiment 12 ans, il est clair que la création de nouvelles tounes fonctionne comme une machine bien huilée. « On ne se connaissait pas vraiment au début. Notre premier spectacle a mis du temps à se concrétiser, mais maintenant, ça bouillonne. On sait qui est bonne à quoi et ça marche », déclare Mme Beaudry à propos du trio.

Le simple fait allusion aux petites choses qui nous tapent sur les nerfsavec « une grande tasse d’ironie, trois litres d’humour et un soupçon de grincements de dents », bien à leur façon.

Côté influence, le groupe, qui était principalement inspiré des années 1940, évolue un peu. « On a voulu garder l’esprit du vintage, mais on évolue, car on désire parler des choses qui se passent maintenant », précise Mme Beaudry. Côté musique, elle mentionne un petit avancement vers les années 1950-60 avec, par exemple, l’ajout du son de la guitare électrique. En fait, il est impossible de leur coller une étiquette.

Pour ces trois femmes, la création d’un album, c’est aussi la création de l’entièreté d’un spectacle concept. « Nos spectacles ont tous une thématique. Souvent les chansons sont composées pour s’y adapter parfaitement », raconte Mme Beaudry. De cette façon, elles s’assurent de bien véhiculer le message qu’elles ont à faire passer.

C'est à Francophonie en Fête, cet automne, que le trio s'est produit sur scène pour la première fois depuis longtemps. « On a fait un revamp de notre vitrine à Contact Ontarois et cela s'est super bien passé! C'était la première fois qu'on faisait ce matériel devant un vrai public », affirme la chanteuse.

En janvier 2022, l’équipe partira en tournée pour 12 arrêts dans des communautés de l’Ontario français. « J’ai hâte d’aller saluer le monde, d’aller à la rencontre des gens. Ça fait du bien à l’âme et c’est vraiment le fun », partage-t-elle.

En attendant l’album complet l’année prochaine, le groupe prévoit sortir un autre extrait au début mars. « Il restait deux chansons à finaliser avant la pandémie et, durant le confinement, on a partagé le vidéoclip de notre chanson Folle », précise Mme Beaudry. On peut s’attendre à des propos universels, engagés, livrés avec humour, sarcasme et amour.