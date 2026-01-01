Bonne nouvelle pour les Français du Canada : depuis le 1er décembre, il n’est plus nécessaire de se rendre en personne au Consulat de Toronto pour renouveler son passeport. L’expérimentation du renouvellement à distance reprend pour deux ans, et toutes les demandes seront désormais traitées par le Consulat général de France à Québec. Pour en bénéficier, il faut être inscrit au Registre des Français établis hors de France, disposer d’une identité numérique certifiée, renouveler un passeport obtenu après la majorité, présenter un document valide ou périmé depuis moins de cinq ans, payer en ligne et participer à une visioconférence d’identification.