Denis Poirier

Le samedi 13 décembre, la grande salle de Notre Place, à Mississauga, a accueilli le traditionnel souper du temps des Fêtes du centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié. L’événement a rassemblé de nombreux membres de la communauté francophone dans une ambiance conviviale, fidèle à la mission de l’organisme qui vise à favoriser le rassemblement et le partage en français. La soirée a été animée par Louis Racine et les Pourquoi pas.

Le vice-président du Cercle de l’amitié, Jean-Jacques Naigum, a ouvert la rencontre en souhaitant la bienvenue aux participants. « Il est bon de vous retrouver ici pour célébrer ensemble et en français l’arrivée de la période des Fêtes en partageant un bon repas », a-t-il mentionné. Il a aussi mis en valeur la contribution essentielle des bénévoles à la réussite de l’événement. « Des soirées comme celle-ci ne seraient pas possibles sans l’engagement de nombreuses personnes bénévoles dont la générosité et les efforts n’ont d’égal que leur amour de la francophonie », a-t-il affirmé.

Les membres et amis du Cercle ont ensuite été invités à profiter du buffet, servi par des élèves bénévoles de l’école secondaire Sainte-Famille. Soucieux du bien-être des participants, les jeunes portaient gants et masques afin de réduire les risques de transmission des virus saisonniers, une attention qui a été appréciée par les personnes présentes.

Après le repas, des difficultés techniques liées au système de son ont contraint les musiciens à adapter leur prestation. Ils ont choisi de quitter la scène pour s’installer au cœur de l’auditoire, offrant ainsi une performance acoustique qui a contribué à créer une atmosphère intime et chaleureuse. Les artistes ont ensuite animé plusieurs danses traditionnelles canadiennes-françaises, invitant le public à participer aux quadrilles et aux sets carrés.

Les participants ont répondu avec enthousiasme à l’invitation. Pour plusieurs personnes issues de l’immigration, notamment des éducatrices à la petite enfance œuvrant au sein du Cercle de l’amitié, la soirée a représenté une occasion privilégiée de découvrir et de s’immerger dans les traditions canadiennes-françaises qu’elles souhaitent désormais transmettre aux enfants.

Cette soirée a parfaitement incarné l’esprit du temps des Fêtes : un moment de partage, d’amitié et de transmission culturelle, où la musique, la danse et la langue française ont rassemblé la communauté dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

Photo : Les membres et amis au souper des Fêtes du Cercle de l’amitié