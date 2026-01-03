Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a souligné, le 10 décembre, les retombées d’une subvention d’immobilisation de 106 600 $ accordée par le gouvernement de l’Ontario par l’entremise de la Fondation Trillium. Ce financement a permis la modernisation et l’amélioration des bureaux et des espaces d’accueil du site de Peel, à Mississauga, afin d’offrir aux clients un environnement plus fonctionnel, sécuritaire et accueillant. « Cette subvention représente un appui essentiel pour notre organisme, car elle nous permet d’améliorer significativement l’environnement dans lequel nous accueillons et accompagnons nos clients », a précisé la présidente-directrice générale du CFGT, Estelle Courty Duchon.