Christiane Beaupré

Chaque début d’année, la tradition des levées du Nouvel An et des festivités hivernales reprend ses droits à Toronto, offrant aux citoyens l’occasion de se rassembler et d’échanger avec leurs élus dans une atmosphère conviviale. Ces rencontres, ancrées dans l’histoire canadienne depuis l’époque coloniale, demeurent un moment privilégié pour renforcer les liens entre la population et les instances municipales.

À Toronto, les levées du Nouvel An prennent la forme de réceptions publiques organisées au début de janvier. Elles permettent aux résidents de rencontrer leurs représentants municipaux, de transmettre leurs vœux pour l’année à venir et de discuter de dossiers qui touchent leur quotidien. Lors des récentes levées tenues au cours du mois, les participants ont été accueillis dans un climat chaleureux, favorisant les échanges directs avec les conseillers municipaux et la mairesse, dans un cadre à la fois accessible et festif.

Cette tradition ne se limite pas à la Ville de Toronto. Dans l’ensemble de la région du Grand Toronto, notamment à Brampton, Mississauga, Oakville, Oshawa ou Vaughan, les municipalités ont également organisé leurs levées respectives. Ces événements permettent à un plus grand nombre de citoyens de participer à la vie démocratique locale. Bien que la majorité des levées du Nouvel An se soient déjà déroulées, certaines municipalités proposaient encore des rencontres plus tard en janvier, d’où l’importance pour les résidents de vérifier auprès de leur administration locale.

En parallèle à ces rencontres citoyennes, la Ville de Toronto a misé sur des activités hivernales rassembleuses, dont l’une des plus populaires demeure la fête de patinage du Nouvel An. Le dimanche 4 janvier, les Torontois ont été nombreux à chausser leurs patins dans le cadre des New Year’s Skating Parties, organisés par la mairesse Olivia Chow et les membres du conseil municipal, avec le soutien du Groupe financier Desjardins.

Cette célébration gratuite et familiale s’est déroulée simultanément à quatre endroits de la ville, soit à la patinoire de la place Nathan Phillips, au parc du district McCowan à Scarborough, au Centre communautaire commémoratif de North Toronto et à la patinoire du parc Colonel Samuel Smith, à Etobicoke. De 13 h à 17 h, les participants ont pu profiter de patinage libre, de musique animée par des DJ, de chocolat chaud et d’activités adaptées à tous les âges, y compris la location gratuite de patins sur chacun des sites.

À la place Nathan Phillips, patineurs et spectateurs ont également eu l’occasion de découvrir des sports d’hiver autochtones et d’assister à des contes autochtones, tandis que ce week-end marquait aussi la dernière chance d’admirer le spectacle lumineux Cavalcade of Lights sur le site. Dans l’est de la ville, au parc McCowan, des jeux intérieurs et extérieurs ainsi qu’une station mobile de la Ville assurait la distribution de patins et d’équipement de sports d’hiver, élargissant ainsi l’accès à ces activités.

Présente sur les différents sites au cours de l’après-midi, la mairesse Olivia Chow a salué la forte participation citoyenne à travers la ville, soulignant l’importance de ces rassemblements pour débuter l’année dans un esprit d’ouverture et de communauté. Elle a également remercié les élus municipaux et les partenaires qui ont contribué au succès de l’événement.

Entre les levées traditionnelles du Nouvel An et les célébrations hivernales en plein air, Toronto et les municipalités environnantes continuent ainsi d’offrir à leurs citoyens des occasions de se réunir, de dialoguer avec leurs élus et de profiter pleinement de la saison froide, malgré les rigueurs de l’hiver ontarien.

Photo : La patinoire de la place Nathan Phillips a accueilli des centaines de patineurs de tous âges pour célébrer l’arrivée de 2026 en plein air. (Crédit : Ville de Toronto)