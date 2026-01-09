Christiane Beaupré

Depuis le 10 janvier, la Galerie de l’Alliance Française de Toronto accueille l’exposition de l’artiste visuel Moses Salihou, une proposition artistique qui s’inscrit dans la volonté de l’institution de faire rayonner la création contemporaine francophone et internationale. Le vernissage, tenu le vendredi 9 janvier, a rassemblé amateurs d’art, membres de la communauté et curieux venus découvrir un univers pictural à la fois puissant et introspectif.

Originaire du Cameroun et établi à Toronto depuis plusieurs années, Moses Salihou est un artiste autodidacte dont la démarche se situe à la frontière de l’abstraction et de la figuration. Son travail explore des thèmes universels tels que l’identité, l’appartenance, la mémoire et la condition humaine, tout en laissant une large place à l’interprétation personnelle du spectateur. Chaque toile devient ainsi un espace de dialogue, où émotions et réflexions se croisent.

L’exposition met en valeur des œuvres marquées par une palette de couleurs vives, des textures riches et un mouvement constant. Les visages, silhouettes et formes qui émergent de ses compositions semblent à la fois familiers et insaisissables, traduisant la complexité des expériences humaines et des parcours migratoires. À travers ses tableaux, l’artiste invite le public à une véritable balade visuelle, où l’on passe de l’introspection à l’émerveillement.

Ayant commencé à dessiner dès son plus jeune âge, Moses Salihou a développé sa pratique artistique en dehors des cadres académiques traditionnels. Ce parcours autodidacte lui a permis d’explorer librement différents médiums — peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, encre — et d’affirmer un style personnel reconnaissable. Installé au Canada, il s’est progressivement imposé sur la scène artistique torontoise, participant à de nombreuses expositions au pays et à l’international.

Selon les informations disponibles auprès de l’Alliance Française de Toronto et de galeries ayant présenté son travail, ses œuvres font aujourd’hui partie de collections privées en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique, témoignant de la portée universelle de son langage artistique. Souvent décrites comme un pont entre cultures et sensibilités, ses créations résonnent particulièrement dans un contexte urbain et multiculturel comme celui de Toronto.

En accueillant cette exposition, l’Alliance Française réaffirme son rôle de lieu de rencontre entre les arts, les cultures et les communautés, tout en offrant une vitrine à des artistes dont la démarche favorise la réflexion et l’ouverture. Présentée jusqu’au 7 février 2026, l’exposition de Moses Salihou s’inscrit comme une invitation à ralentir, observer et laisser place au dialogue entre l’œuvre et le regard.

Photo : Oeuvre de l’artiste Moses Salihou sur l’invitation à la Ballade abstraite.