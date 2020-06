Nécessité et opportunité : voilà comment on pourrait décrire, en ces temps de pandémie, le défi de se réinventer pour les petites et moyennes entreprises (PME). La crise économique actuelle, au-delà de la tragédie immédiate qu’elle représente, force également chacun à se dépasser, à penser différemment et à surmonter les contraintes. Cela vaut encore plus pour les PME dont l’importance n’est pas à sous-estimer pour l’économie.

À situation inédite, solution nouvelle : plusieurs entreprises devront se réinventer si elles veulent survivre. Être à l’écoute de tous ceux qui sont en contact avec une PME sera un facteur clé pour l’aider à poursuivre ses activités.

Les employés, qui connaissent bien leurs domaines respectifs, les distributeurs, qui interagissent quotidiennement avec le marché, les autres entrepreneurs, qui font face à des problèmes similaires, et les clients, dont les besoins et les moyens financiers fluctuent, peuvent fournir de précieux renseignements sur ce qui pourrait aider une entreprise à se distinguer et à s’adapter aux changements.

Réseauter peut mener à des collaborations. Ainsi, deux ou trois entreprises qui, individuellement, ne pourraient se permettre d’avoir un représentant à l’extérieur de l’Ontario, peuvent néanmoins mettre leurs ressources en commun afin d’en embaucher un qui partagera son temps entre toutes.

Même chose pour le loyer. Le confinement a fait réaliser à plusieurs entrepreneurs, au cours des derniers mois, que le télétravail peut aisément se substituer au temps passé dans un bureau. Néanmoins, il demeure essentiel, pour plusieurs, d’avoir une boutique, un entrepôt, un local quelconque où accueillir la clientèle, ce qui implique des frais importants en loyer. Pourquoi alors ne pas partager ce coût avec une autre entreprise, en particulier une qui offrirait un produit ou service complémentaire?

L’expertise acquise par un entrepreneur et ses employés au fil des ans peut également avoir une utilité qui va au-delà du champ d’activité restreint de la PME. Faire le point sur les connaissances et habiletés existant au sein d’une entreprise peut mener à une diversification de ses opérations.

Quels que soient les ambitions et les objectifs qu’un entrepreneur se fixe, une des premières étapes avant de passer à l’action est de vérifier en quoi peuvent lui être utiles les gouvernements et les diverses agences d’aide au développement économique.

En effet, il existe toutes sortes de programmes pour financer la formation de la main-d’œuvre, faciliter l’adoption des technologies numériques, obtenir des conseils stratégiques, etc.

Il y a un adage selon lequel il ne faut jamais « gaspiller » une crise. Ce rappel qu’il est possible de tirer parti des circonstances difficiles pour apprendre et se perfectionner s’applique parfaitement à ce qui se passe depuis trois mois. Rien ne sera facile pour les PME à court terme, mais l’ingéniosité pourra dans certains cas faire toute la différence.