Reflet Salvéovient de lancerune nouvelle plateforme numérique dans la région de Dufferin-Caledon pour inviter les francophones de l’endroit à s’impliquer dans le développement de services de santé locaux.

La plateforme EngagementHQ™, développée par l’entreprise Bang the Table, sera déployée pour la première fois en français en Ontario. Il s’agit d’une plateforme interactive qui permet aux utilisateurs non seulement de recevoir de l’information en français sur les soins de santé et la transformation du secteur, mais aussi de partager de l’information entre eux, de soumettre des idées, d’échanger des astuces (par ex. comment gérer le confinement des enfants pendant la pandémie) et prendre position sur des dossiers importants, comme les soins de longue durée, qui peuvent avoir un impact sur la santé publique et individuelle dans votre communauté immédiate.

L’idée de ce projet est venue d’une demande de soutien de l’Équipe de Santé Ontario Hills of Headwaters (Orangeville) à Reflet Salvéo pour engager les francophones de leur région dans la mise sur pied de cette nouvelle structure de livraison de services de santé. Le RLISS du Centre-Ouest nous a soutenu en facilitant les connexions locales.

Selon le recensement de 2016, il y a 1535 francophones qui habitent la région de Dufferin et Caledon, ce qui représente 1,3 % de la population. Il y a actuellement deux écoles élémentaires et une garderie dans ce secteur : Quatre-Rivières à Orangeville, Saint-Jean-Bosco et la garderie éducative Petit Bateau à Caledon.

Pour joindre la plateforme sécurisée : https://www.francophonesdufferincaledon.ca/

SOURCE : Reflet Salvéo