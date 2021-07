Le Collège Boréal s’associe à l’Ontario Association of Cemetery and Funeral Professionals (OACFP) afin d’étudier l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ensemble de la profession.

Les fonds du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) permettront d’identifier et d’évaluer les conséquences économiques et sociales de la pandémie sur la santé mentale des professionnels de l’industrie funéraire.

L’objectif principal du projet de recherche qui sera échelonné sur trois ans est d’adapter les rites funéraires afin qu’ils respectent à la fois les besoins des familles et des professionnels du secteur à la suite de la pandémie.

D’abord, une analyse approfondie du milieu ainsi que l’étude de données tant quantitatives que qualitatives mèneront à une meilleure compréhension des impacts réels de la pandémie et des innovations qui ont été mises en place afin de répondre aux restrictions sanitaires imposées au cours de la dernière année.

Ces informations seront utilisées pour développer des ressources éducatives et de sensibilisation bilingues pour le public et pour les professionnels du secteur. Elles serviront à revoir et adapter le programme de Directeur(trice) de funérailles du Collège Boréal, l’un des deux seuls programmes du genre offerts en Ontario, et le seul offert en français.

Enfin, les résultats de cette recherche seront partagés avec l’ensemble des acteurs du domaine funéraire afin que l’ensemble de la profession puisse mieux d’adapter aux besoins de demain.

« Nous sommes fiers de nous associer au Collège Boréal pour cette étude d’une grande importance. Ce projet de recherche s’inscrit parfaitement dans notre volonté de promouvoir l’innovation et l’éducation dans l’industrie funéraire, a indiqué Darren F. Denommé, directeur général de l’OACFP

« De plus, les données recueillies dans le cadre de ce projet nous permettront de mieux comprendre l’ampleur des effets de la pandémie sur nos membres et la façon d’adapter nos pratiques pour améliorer les services offerts à nos clients dans une économie post-pandémique.

« Les résultats de ce projet seront ensuite partagés avec l’ensemble des acteurs de la profession à l’échelle du pays afin de rendre les services funéraires mieux adaptés et encore plus sensibles aux besoins de la clientèle. »

« Ce projet s’inscrit entièrement dans la volonté du Collège Boréal de s’engager continuellement dans l’innovation sociale et communautaire. Des collaborations telle celle avec l’OACFP permettent de mettre en valeur le rôle que peut jouer la recherche appliquée pour trouver des solutions novatrices à des problèmes sociaux complexes, fait valoir Robin Craig, directrice, Recherche et Innovation au Collège Boréa,

« De plus, les constats révélés au terme de ce projet aideront le Collège Boréal à adapter son programme de Directeur(trice) de funérailles afin qu’il reflète davantage les nouvelles réalités de l’industrie. »

SOURCE – Collège Boréal