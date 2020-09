Reflet Salvéo tenait sa 10e assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 3 septembre, en mode virtuel il va sans dire. Bien des choses ont été dites et décidées en cette occasion où la nouvelle image de marque de l’organisme a été présentée.

Il faudra s’habituer à le dire, ou plutôt à le redire, puisque Reflet Salvéo abandonne ce nom qui lui avait été donné peu de temps après sa création pour revenir à son appellation d’origine. Les participants à l’AGA ont aussi constaté que l’Entité 3 s’est dotée d’un nouveau logo, qui n’est pas sans lien avec l’ancien puisqu’il s’agit d’une feuille d’arbre dont les traits rappellent vaguement un humain, de la même manière que l’ancien logo représentait un arbre « humanisé ».

Lise Marie Baudry, directrice générale par intérim, a précisé que cette modification est, certes, « superficielle mais sera associée à des changements au contenu ».

Quelques participants à l’AGA

L’assistance a eu un avant-goût de ces changements avec la résolution de faire passer le conseil d’administration de 9 à 6 membres. D’apparence anodine, cette innovation a suscité des échanges musclés, notamment entre Mme Baudry et Tharcisse Ntakibirora, coordonnateur des services en français au Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Toronto. Le point en litige était que les trois postes d’administrateurs éliminés étaient ceux réservés à des fournisseurs de soins.

Alors que M. Ntakibirora avançait, entre autres, que cela pourrait inquiéter le ministère de la Santé et des Soins de longue durée – le principal bailleur de fonds de toutes les entités par l’entremise des RLISS –, Mme Baudry et la présidente de l’organisme, Solange Belluz, arguaient plutôt que cette modification fera diminuer la possibilité de conflits d’intérêt. Être plus en phase avec de nouvelles réalités, notamment en termes de besoin d’efficacité, constituait aussi une préoccupation du conseil d’administration lorsqu’il a élaboré cette résolution.

Celle-ci a finalement été adoptée.

Les participants à l’AGA avaient précédemment eu un aperçu des défis auxquels Reflet Salvéo/Entité 3 a fait face en 2019-2020 avec le dépôt du rapport annuel. Présenté par Mmes Belluz et Baudry, le document dépeint un organisme en train de se réinventer dans le cadre de la réforme en profondeur du système de santé amorcée par le gouvernement.

Le rapport annuel fait aussi état des nombreux gestes posés par l’organisme.

Ainsi, un projet-pilote, quelque peu retardé par la pandémie, a été mis sur pied avec le Women’s College Hospital pour tester le fonctionnement d’une procédure simplifiée de désignation comme fournisseur de services en français. Dans le domaine institutionnel, l’organisme se prépare aussi à travailler avec les équipes de fournisseurs de soins mises sur pied par Santé Ontario.

L’élargissement des partenariats a été au programme de l’Entité 3 qui a également offert diverses formations et identifié 17 fournisseurs qui pourraient éventuellement établir un plan de services en français.

Une bonne nouvelle figurait à ce rapport : l’Entité 3 a épaulé la soumission d’un organisme désireux d’établir un centre de soins de longue durée à Georgetown qui comprendrait 166 lits dont 32 seraient réservés aux francophones. L’Entité 3 s’est aussi engagé à aider au recrutement du personnel bilingue si le gouvernement donne le feu vert à ce projet.

Comme dans toute AGA, les états financiers ont été soumis à l’approbation des membres. Adoptés sans problème, ils décrivent les revenus et les dépenses de l’organisme qui dans les deux cas avoisinent les 635 000 $.

Autre incontournable des AGA, les élections – quoique dans ce cas il s’agissait plutôt d’appuyer la recommandation du conseil d’administration – ont permis à Patricia Sidhom et Laetitia Falkner de se joindre à l’équipe dirigeante. Celle-ci compte en plus Solange Belluz, Jocelyne Samson, Sylvie Lavoie et Fiona Fu.

La durée d’un mandat est de 3 ans.

La soirée a également été l’occasion de souhaiter un bon retour à Constant Ouapo, le directeur général récemment embauché et qui avait travaillé dans le passé à Reflet Salvéo. Les avis étaient unanimes quant à ses aptitudes à faire en sorte que ce qui est maintenant l’Entité 3 puisse relever les défis des prochaines années.

PHOTO : La nouvelle identité visuelle ne coupe pas les ponts avec le passé.