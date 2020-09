Le 1er septembre dernier, dans son bureau de Queen’s Park, le premier ministre Doug Ford a remercié officiellement les militaires des Forces armées canadiennes (FAC) qui sont venus en renfort dans les foyers de soins de longue pendant la crise sanitaire de la COVID-19.

« Au plus fort de la pandémie, les hommes et les femmes des FAC étaient là pour nous, dit-il. Aujourd’hui, la solliciteure générale Sylvia Jones et moi rendons hommage aux braves membres des FAC qui ont fait plus que le nécessaire pour protéger nos aînés. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. »