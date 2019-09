Aujourd’hui, les ministres Romano et Mulroney ont rendu publique la déclaration suivante :

Le gouvernement tient à souligner la contribution exceptionnelle de la communauté francophone au développement économique, social et culturel de la province. Nous reconnaissons également l’importance de l’existence d’une université gérée par et pour les francophones en Ontario. En outre, nous veillons à ce que les étudiants francophones puissent compter sur un système d’éducation postsecondaire efficace, efficient et financièrement viable qui répond aux besoins du marché du travail.

C’est pourquoi l’Ontario continue à négocier avec le gouvernement fédéral et l’université sur le financement et la planification.Nous nous réjouissons de constater que notre message est enfin entendu par le gouvernement fédéral. De fait, nous avons accueilli favorablement un protocole d’entente du gouvernement fédéral cette semaine et nous sommes impatients de conclure une entente de financement conjointe pour la mise en œuvre de l’Université de l’Ontario français.

Nous exhortons le gouvernement fédéral à mobiliser ses ressources afin de concrétiser son engagement financier dans le projet. Ceci nous permettrait de saisir rapidement cette occasion importante de collaborer à la mise en œuvre de l’Université de l’Ontario français. Nous avons demandé au gouvernement fédéral de confirmer son engagement financier et nous attendons avec impatience une réponse de sa part. Nous continuerons de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la vitalité de la communauté francophone en offrant de meilleurs services en français et un meilleur accès à une éducation postsecondaire en langue française de qualité.

PHOTO: La ministre Caroline Mulroney a fait cette annonce ce matin à l’occasion d’un événement du Bureau du Québec à Toronto.