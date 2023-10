Le 5 octobre, la mairesse de Toronto Olivia Chow et son adjoint Ausma Malik ont rejoint le frère de Terry Fox, Darrell Fox, pour dévoiler le projet d’art public intitulé We are shaped by the obstacles we face (Nous sommes façonnés par les obstacles auxquels nous sommes confrontés), qui commémore l’héritage de l’activiste humanitaire canadien Terry Fox. Le dévoilement a eu lieu à côté du Toronto Music Garden au 439, rue Queen’s Quay Ouest avec des représentants du Legacy Art Project Toronto, Waterfront Toronto et du Waterfront Business Improvement Area (BIA).

Conçu par l’artiste Jon Sasaki et les consultants en architecture de paysage DTAH, l’œuvre attire les visiteurs le long d’un chemin courbé aménagé à l’ombre de dalles de granit d’un étage de haut. Du côté ouest de l’installation, les dalles apparaissent comme une simple silhouette, celle de Terry Fox en mouvement.

Les sculptures de granit agissent comme une illusion d’optique invitant les passants à considérer les obstacles comme des opportunités. Le design tente d’inspirer les personnes à continuer de pousser vers l’avant et de reconnaître tout ce qui peut être accompli avec une perspective positive.

En 1980, avec une jambe amputée à cause du cancer, Terry Fox s’est lancé d’est en ouest dans une course à travers le Canada pour amasser des fonds pour la recherche et la sensibilisation sur les effets néfastes de la maladie. Son « Marathon de l’espoir » a retenu l’attention de tout le pays et a laissé un héritage durable partout dans le monde.

Cet héritage se poursuit avec la course annuelle Terry Fox et les efforts de collecte de fonds de la Fondation Terry Fox qui a aidé à amasser plus de 850 millions $ pour plus de 1300 projets de recherche sur le cancer.

Le Projet artistique patrimonial Terry Fox bénéficie de l’appui financier de la Ville de Toronto, de FedDev Ontario, du Legacy Art Project Toronto, du Waterfront BIA, de la Toronto Foundation et Waterfront.

« Nous sommes honorés de pouvoir partager l’héritage de Terry Fox avec le dévoilement de cette œuvre d’art exceptionnelle, déclare la mairesse Olivia Chow. Cette œuvre incarne la dédication et la créativité de plusieurs partenaires des secteurs public et privé qui ont tous grandement contribué à ramener l’esprit d’un héros canadien sur le secteur riverain de Toronto pour que les résidents et les visiteurs puissent être encore inspirés de l’espoir en eux-mêmes et pour les autres. »

Cette œuvre fera partie de la Collection de monuments et d’art public de la Ville de Toronto.

