Le Collège Boréal de Toronto a servi de cadre de lancement à la troisième édition du Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement – SACII. La cérémonie officielle, qui a eu lieu le samedi 6 juillet, a mis l’accent sur la diaspora africaine partout dans le monde et sa contribution au développement.

Dramane Denkess

Le lancement de la troisième édition du SACII (Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement) qui s’est tenu simultanément dans trois pays (Canada, Côte d’Ivoire et Cameroun) et retransmis en direct via le web, a permis le dévoilement du thème de l’édition 2024 : « Communauté de talents pour le développement économique et social de l’Afrique et du Canada ».

En adoptant ce thème, Akwaba Community (ONG initiatrice du salon), a voulu souligner l’apport des associations diasporiques qui, avec leurs activités et leurs épargnes, sont de plus en plus émergentes et significatives en direction des pays d’accueil et ceux d’origine.

Selon Édith Taki, secrétaire générale d’Akwaba Community, « c’est pourquoi la cérémonie de lancement a pour but dans un premier temps de partager de l’information avec les différents partenaires du Canada et de l’Afrique et, dans un second temps, de dérouler la programmation 2024 qui aura lieu à Abidjan le 22 octobre et à Douala au Cameroun les 24, 25 et 26 octobre. »

Le SACII est avant tout la création d’un espace unique de réseautage, de collaboration et d’information dans le secteur « migration-diaspora-investissement ». Une initiative qui prend toute sa place dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, car la vision du SACII – qui est de soutenir la mobilité professionnelle, l’entrepreneuriat et l’innovation, de promouvoir l’investissement entre les deux continents à travers la diaspora – vient combler un vide structurel et stratégique en mettant en relation trois secteurs, autrefois cloisonnés, distincts et mal appréciés.

« De par sa position géographique et stratégique, le Cameroun représente le maillon fort en Afrique centrale. Il était tout à fait normal qu’après la Côte d’Ivoire, le maillon fort en Afrique de l’Ouest, que le SACII puisse se dérouler au Cameroun. Akwaba Community a fait le bon choix pour cette édition 2024 parce que l’engouement au Cameroun est total. De plus, ma venue à Toronto pour prendre part au lancement nous permettra déjà de prendre le pouls de ce qui se fait au Canada », détaille Armand Wonbo, président du comité d’organisation du SACII au Cameroun.

Avec pour objectif de maintenir le cap en termes du nombre et de la qualité des participants, « cette année, on met vraiment l’accent sur la diaspora dans un concept de circulation de cerveaux. On sort de l’Afrique en tant qu’immigrant et on y retourne en tant que diaspora, en saisissant l’opportunité de « qu’est-ce qu’on peut donner ». On s’attend donc à avoir près de 6000 participants au Cameroun et une trentaine de participants en provenance du Canada qui sont pour la plupart des recruteurs, des investisseurs et des hommes d’affaires », espère Didier Koffi, président du SACII.

L’événement a été une fois encore l’occasion pour les différents partenaires locaux du SACII de réaffirmer leur soutien à cette initiative qui permet la circulation des cerveaux par le biais de l’immigration productrice d’une diaspora d’investisseurs.

« On accueille régulièrement de nouveaux arrivant francophones en recherche d’emploi et pour nous, c’est très important d’aider à dynamiser l’économie au niveau de l’Ontario et du Canada, et de faire venir de nouveaux cerveaux et de nouvelles personnes qui ont du savoir-faire. Depuis 2022, la SEO collabore avec Akwaba Community et la SACII, ce qui nous positionne comme le premier organisme provincial spécialisé dans le recrutement à l’international, notamment en Afrique. D’où l’importance pour nous d’être présents à ce lancement », conclut Burcu Suer, conseillère en employabilité à la Société économique de l’Ontario.

Photos (SACII): Eric Ngabonziza