Richard Caumartin

Le consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, recevait quelque 250 invités pour célébrer la fête nationale française, le 14 juillet, dans la roseraie adjacente au Manoir Glendon. Ce rendez-vous annuel était animé par l’attachée de presse du Consulat, Priscillia Leroy.

En introduction, Mme Leroy a remercié les participants et souligné l’importance du « Bastille Day ».

« Plus qu’un simple jour du calendrier, nous célébrons l’esprit de la France, notre avenir, notre histoire et les valeurs qui nous unissent. Le Bastille Day est un rappel puissant de notre héritage. Loin de notre pays mais unis par un même cœur, nous portons haut les couleurs de la France. Nous sommes la preuve vivante qu’où que nous soyons, la flamme de la liberté, de l’égalité et de la fraternité brille toujours dans un même éclat. Cette journée est non seulement une célébration de notre nation, mais aussi une célébration de notre unité et de notre force collective. »

Puis Audrey Pyée, vice-principale aux affaires économiques du Collège Glendon, a souhaité la bienvenue à tous et à toutes. Elle a valorisé la relation entre l’Université York et la France depuis de nombreuses années. « Ce campus a d’ailleurs été fondé par de nombreux professeurs dont beaucoup sont venus de France pour créer cette faculté bilingue », dit-elle.

Bertrand Pous s’est ensuite adressé à l’auditoire. « Ce 14 juillet 2024 s’inscrit dans le cadre d’une année assez exceptionnelle pour la France à plus d’un titre, avec des temps forts où le Canada a été et sera un acteur essentiel. Cela a déjà été le cas à l’occasion des célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Si l’amitié franco-canadienne est si profonde, elle le doit aussi à cette solidarité dans les épreuves et à la reconnaissance éternelle que la France doit aux sacrifices des jeunes Canadiens qui, de Vimy à Dieppe, ont donné leur vie pour sauver notre pays et défendre nos idéaux communs. »

Le consul a mentionné un autre temps fort pour son pays sera les 4 et 5 octobre, à Villers-Cotterêts et Paris dont le thème sera « Créer, innover, entreprendre en français » avec la participation d’une centaine de délégations officielles. L’Ontario y sera et se mobilise pour valoriser la place de la province comptant le plus de francophones hors Québec.

« Et bien sûr, dans quelques jours, Paris accueillera les athlètes et passionnés du monde entier pour des Jeux que nous espérons tous exceptionnels, festifs et novateurs en termes de sites comme d’événements. Enfin, 2024 est aussi une année marquante pour notre démocratie avec il y a quelques jours des élections législatives anticipées qui ont largement mobilisé les Français en métropole et outre-mer, à l’étranger.

« Au-delà des opinions de chacun, elles ont enregistré des taux de participation jamais vus depuis des décennies, témoignant de la vitalité de notre démocratie et de l’implication de nos citoyens dans le destin de notre nation. Vive l’amitié franco-ontarienne, vive le Canada, vive la République et vive la France! », conclut M. Pous.

Ce discours a fait place aux hymnes français et canadien, puis cinq jeunes danseurs du collectif Unity ont fait une démonstration de breakdance, la nouvelle discipline des Jeux olympiques de Paris qui débutent le 26 juillet, un siècle après ceux de 1924.

Une tombola a permis à plusieurs participants de repartir avec des prix intéressants, dont le grand prix, un voyage dans les Caraïbes offert par le Club Med. Malgré une chaleur accablante dans les jardins, les convives ont profité des stations de nourriture et de rafraîchissements installées autour de la roseraie pour le reste de l’après-midi avant de regarder sur écran géant la finale des championnats européens de soccer (EURO 2024) entre l’Espagne et l’Angleterre. Les Espagnols ont remporté le match 2 à 1.

