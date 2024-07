Richard Caumartin

Le directeur de l’Alliance française de Toronto, Pierre-Emmanuel Jacob, et son équipe culturelle ont accueilli le public le vendredi 5 juillet pour le vernissage de l’exposition d’Émilien Buffard, « Sport Friendly, le terrain de la diversité! », une expérience artistique internationale et collaborative.

Ce projet marque le début d’un engagement social face à la discrimination et à la violence dans le sport. Il s’agit d’une production photographique internationale visant à promouvoir le sport inclusif, mettant en lumière des équipes du monde entier qui cherchent à redéfinir les valeurs classiques du sport. L’exposition affirme que, « indépendamment de son orientation ou identité sexuelle, de son genre ou de sa condition physique ou sociale, chaque personne a sa place ». Ces équipes œuvrent pour le changement et l’inclusion dans le sport et la société en général.

« Cette exposition et l’album de la diversité qui l’accompagne ont été produits grâce à la participation de 21 organisations du réseau culturel français à l’étranger, issues de 16 pays, qui ont photographié des équipes inclusives dans leurs villes ou régions respectives à la manière de Sport Friendly, créant ainsi un registre mondial sur le sport inclusif », a expliqué M. Jacob.

Les photographies grand format, ornant les murs des deux galeries de l’Alliance française, montrent des sportifs de Toronto accompagnés de leurs commentaires à droite du portrait. Une quinzaine de ces œuvres seront envoyées à Paris pour être exposées durant les Jeux olympiques. Ces photos ont été prises par la photographe française Emma Boudaud, qui vit Toronto depuis 18 mois.

« Ce sont les joueurs qui m’ont inspiré ces photos, raconte-t-elle. Je voulais faire ressortir leur personnalité alors je leur ai tous demandé d’apporter un objet qui représentait bien leur identité pour l’intégrer à l’image et ainsi créer une photo qui leur ressemble. Le défi a été de prendre les photos de Toronto en très peu de temps. Il a fallu contacter les équipes, et l’Alliance française a aidé avec la coordination. Cela a nécessité deux jours consécutifs de prises de photos assez intenses avec quatre équipes, quatre sports (water-polo, rugby, haltérophilie et balle-molle). J’ai aussi voulu créer une esthétique permettant d’intégrer facilement ces photos dans le projet global d’Émilien Buffard. »

« Ce projet est pour moi beaucoup plus qu’une exposition, estime M. Jacob. C’est une opportunité de réfléchir sur l’importance de l’inclusion et de l’égalité dans les sports. À travers le travail de la photographe Emma Boudaud, nous découvrons la solidarité et le respect mutuel. Chaque œuvre d’art nous rappelle que le sport a le pouvoir de détruire des barrières et créer des liens entre les personnes, peu importe leur identité, genre ou orientation sexuelle. » L’exposition se poursuit à l’Alliance française jusqu’au 3 août.

Le directeur a annoncé qu’en juin 2025, au cours du Mois de la fierté, les photos prises par Mme Boudaud seront exposées pour l’édition torontoise de « Sport Friendly, le terrain de la diversité! ».

Photo: Quelques-unes des photographies exposées à l’Alliance française de Toronto