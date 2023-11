Une cinquantaine d’invités de la communauté ont pu découvrir le Programme Emploi CPPS et métiers de La Maison dans le cadre d’une journée portes ouvertes, le samedi 4 novembre.

« Ce fut un accueil chaleureux en ce début de Semaine de l’immigration francophone avec un petit-déjeuner réseautage sur un fond de musique d’ici et d’ailleurs pour souligner la diversité qui nous unit! », déclare Albertine Chokoté Naoué, chargée de projet à La Maison.

Wilhelmine Babua a lancé officiellement la journée, après avoir remercié les partenaires et invités, notamment Josiane Aboungono, représentant Natalia Kusendova, adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones et Jeanne Françoise Mouè, ancienne directrice générale de La Maison.

Avant de démarrer, Dede C., une participante du Programme Emploi CPPS avait un mot spécial à l’endroit de Mme Mouè pour avoir initié ce projet qui, pour elle, représente l’espoir d’un avenir certain. « Aujourd’hui, grâce à CPPS, on peut rêver! », dit-elle.

Pour sa part, Mme Chokoté Naoué a présenté le projet et les résultats obtenus : « À ce jour, trois participantes ont déjà trouvé un emploi à temps partiel ». Elle a insisté sur le fait que divers processus d’accès à l’emploi sont en cours. Certaines cheminent vers la création d’une coopérative de couture, d’autres vers une coopérative de garde d’enfants ou vers l’obtention d’un emploi.

C’est à cet objectif que La Maison, avec l’appui de ses partenaires et de la communauté, doit arriver d’ici la fin mars 2024. Diane N. a exprimé la gratitude de la vingtaine de participantes au programme et demandé que d’autres cohortes puissent en bénéficier.

D’ailleurs, Momoti et Merciata, participantes de la formation en couture industrielle, ainsi que Anne, participante en petite enfance, ont témoigné de leur parcours au CPPS & métiers. Elles ont fait valoir les effets de ce programme dans leur vie, ayant acquis de nouvelles compétences et surtout un métier qui leur permettra de s’intégrer dans le tissu économique de l’Ontario.

Toutes les participantes ont reçu un accueil chaleureux du public. Puis, celles du volet de couture ont remis à leurs homologues du volet de la petite enfance des chapeaux de graduation qu’elles ont confectionnés avec leur instructrice Liliane Kitio.

La directrice générale de La Maison, Wilhelmine Babua, accompagnée de Mme Aboungono, d’Hélène Bever, des panélistes, formateurs et intervenantes du projet ont ensuite visité les kiosques et l’atelier de couture industrielle.

Puis, un panel a participé à la discussion « Transformer ses limites en opportunités et libérer son potentiel ». Des conseils pratiques et un partage d’expériences personnelles étaient destinés à aider les femmes dans l’auditoire à saisir les opportunités qui se présentent et à s’intégrer efficacement dans l’environnement bilingue de l’Ontario et du Canada en général.

Animé par Albertine Chokoté (chargée de projet CPPS), le panel était composé de Salaina Massillon (Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones), Marthe Moffo (intervenante en littératie financière du projet) et Rose Kantiono (présidente de l’Association de la communauté burkinabè de Toronto).

La discussion a suscité plusieurs questions sur l’intégration par le bénévolat, le renforcement de l’anglais et la confiance en soi, l’ouverture d’esprit pour saisir les opportunités et en créer. C’est d’ailleurs le cas de Félix, enseignant et DJ de la session, qui a partagé son expérience de disc-jockey les week-ends, saisissant la chance de répondre à un besoin.

La célébration s’est achevée avec le partage convivial d’un repas et une session de réseautage.

Source : La Maison

Photo : Les participantes du volet couture ont remis des chapeaux de graduation à celles du volet petite enfance.