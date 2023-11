Le gouvernement de l’Ontario a érigé, le mardi 7 novembre, un monument commémoratif en hommage à la reine Elizabeth II et au jubilé de platine de Sa Majesté, soulignant 70 ans de service aux peuples du Canada, du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Ce monument se trouve près de l’entrée des visiteurs de l’Assemblée législative à Queen’s Park.

« Pendant 70 ans, la reine Elizabeth II a fait passer le service à la population avant sa propre personne et a fait preuve d’une force et d’un réconfort sans borne pour les gens du monde entier, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Cette statue est non seulement un hommage à la regrettée reine et à ses nombreuses contributions au Canada et à l’Ontario, mais aussi une représentation de nos traditions, de nos valeurs et de notre démocratie. »

La statue commémore les services rendus par la reine Elizabeth II tout au long de sa vie et témoigne de sa contribution à l’histoire et au patrimoine de l’Ontario. Elle ouvre également la voie à de nouvelles possibilités d’apprentissage pour la population ontarienne et les visiteurs de l’Assemblée législative, aujourd’hui et pour les générations à venir.

« Pendant plus de 70 ans, la reine Elizabeth II a joué un rôle important dans l’affirmation de notre caractère national et dans l’épanouissement de la vie civique au Canada, en faisant passer le devoir et le service avant ses propres intérêts. Dans les périodes de grands changements et d’incertitude, elle a toujours été une source de force et de stabilité, a déclaré Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario. J’espère que ce monument encouragera tous les passants à se souvenir de la remarquable vie de service menée par Sa Majesté et à réfléchir à la façon dont les valeurs qu’elle défendait peuvent nous aider à construire l’avenir que nous souhaitons. »

« Sa Majesté la reine Elizabeth II a été une dirigeante déterminée, qui plaidait en faveur des droits fondamentaux des individus, de la liberté et de l’autogouvernance, a déclaré Paul Calandra, ministre des Affaires législatives. Nous rendons aujourd’hui hommage au service rendu par Sa Majesté à titre de chef d’État ayant eu le plus long mandat, et à son importance dans l’histoire du Canada. »

La statue a été conçue et sculptée à la main par la célèbre sculptrice canadienne Ruth Abernethy et coulée par la fonderie d’art MST Bronze Limited, de Mississauga. Elle représente la reine Elizabeth II en 1977 sur le trône du Sénat canadien, où elle a prononcé un discours sur l’unité canadienne. Elle tient dans sa main gauche des feuilles d’érable qui symbolisent les provinces et les territoires du Canada.

Source : gouvernement de l’Ontario

Photo : Monument commémoratif de la reine Elizabeth II