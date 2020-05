Le mardi 19 mai, Abel Maxwell, responsable des communications au Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), encadrait sur Facebook Live une discussion portant sur l’aide d’urgence offerte dans la région et en particulier le soutien fourni à la francophonie locale.

Les internautes ont ainsi pu poser des questions à Caroline Mulroney, députée de York-Simcoe, ministre des Transports et ministre des Affaires francophones, Gila Martow, députée de Thornhill et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova, députée provinciale de Mississauga Centre et initiatrice de cette séance d’information, Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du CFGT, et Guy Dongué, fondateur du service de traiteur en milieu scolaire « Kids cuisine santé ».

Échanger des renseignements pertinents était le principal objectif de cette discussion en ligne, non seulement au profit de la population, mais aussi du gouvernement.

« Les délibérations de ce soir viendront alimenter mes interventions au sein du comité ontarien de la relance et de l’emploi formé par le premier ministre de l’Ontario, a expliqué Mme Mulroney. Les objectifs clés de ce comité sont, d’une part, d’évaluer les répercussions de la COVID-19 et, d’autre part, de développer un plan de la relance économique.

« C’est dans ce contexte que j’ai par ailleurs mis sur pied un comité consultatif ministériel dont le mandat est de proposer des pistes de réflexions et de solutions novatrices spécifiques à la relance économique francophone. »

Mme Kusendova, infirmière de formation, a ensuite ajouté son grain de sel : « Les chiffres nous montrent que la population francophone est plus âgée que l’âge moyen de la province dans son ensemble. Notre gouvernement reconnaît l’importance de fournir des soins de santé en français et travaille avec la communauté francophone à chaque étape du processus de transformation du système de santé ». Des mesures exceptionnelles sont prises pour protéger les aînés et la population en général.

Florence Ngenzebuhoro a relaté les initiatives du CFGT : don de masques N95 aux hôpitaux, ateliers sur divers sujets pratiques pour informer la population, partenariats avec d’autres organismes, etc.

« Un montant de 30 000 $ a été alloué à l’aide alimentaire d’urgence et c’est ce qui nous permet présentement de venir en aide aux francophones qui sont dans le besoin », a-t-elle souligné, mentionnant que le Conseil scolaire catholique MonAvenir a aussi offert 2000 $ à cette fin.

L’idée d’offrir des repas chauds à domicile est à créditer au chef restaurateur Guy Dongué puisqu’il a pris l’initiative de proposer ses services au CFGT pour mener à bien ce projet.

Il a raconté que lui et son équipe travaillaient essentiellement dans les écoles avant la crise sanitaire. Comme il n’y avait soudainement plus d’élèves à nourrir, ils se sont retrouvés avec une grande quantité de nourriture inutilisée et faire quelque chose pour la communauté s’est alors imposé comme un choix rationnel.

Avec le soutien du CFGT, un nombre toujours plus grand de francophones a bénéficié de cette aide alimentaire. « Aujourd’hui, on est victime de notre succès : on reçoit des centaines de coups de fil par jour », a relaté M. Dongué.

Répondre aux questions de la communauté a occupé une grande partie de ce panel en ligne.

Au chapitre de l’aide gouvernementale, Caroline Mulroney a rappelé que dès la fin du mois de mars, le gouvernement ontarien a élaboré un plan de 17 milliards $ pour lutter contre la COVID-19 en plus d’autres mesures.

De concert avec les organismes et institutions francophones, des politiques ciblées pour aider les communautés de langue française sont à l’étude à l’heure actuelle.

En ce qui touche au dépistage, Natalia Kusendova a expliqué qu’il existe une centaine de centres de test et que jusqu’à maintenant, un demi-million d’Ontariens ont été testés. Le personnel et les résidents des foyers de soins de longue durée sont priorisés à cet égard.

En ce qui concerne l’éducation, Gila Martow a rappelé que les écoles seront fermées pour le reste de l’année scolaire. La réouverture est prévue en septembre, mais la prudence s’impose. Entre-temps, un programme d’apprentissage élargi sera offert en ligne cet été pour permettre aux élèves de ne pas perdre contact avec la dynamique scolaire.

Seul entrepreneur du panel, Guy Dongué s’est fait demander comment se passera le retour à la normale dans le secteur de la restauration. Selon lui, il sera nécessaire de s’adapter à de nouvelles méthodes de travail. La distanciation sociale demeurera probablement, mais il reste confiant.

Les internautes ont également appris certains faits peu discutés dans les médias de masse. Ainsi, Mme Kusendova a mentionné qu’une commission indépendante sera mise sur pied en septembre et portera sur le système de soins de longue durée. Les travailleurs de première ligne s’y exprimeront entre autres sur l’amélioration de leurs conditions de travail.

Pour ce qui est de la culture, Mme Mulroney a évoqué l’existence du site web ontariolive.ca qui donne accès à des concerts. Au regard de la santé mentale, Mme Ngenzebuhoro a rappelé que le CFGT continue à offrir des services dans ce domaine.

Bref, de nombreux gestes ont été posés et d’autres suivront pour contrer les effets de la pandémie. La situation évolue constamment et tous, les leaders comme les simples citoyens, sont appelés à demeurer solidaires et vigilants.

PHOTO – Les panélistes ont fait le point sur la situation causée par la COVID-19.