Le conseil d’administration (CA) de Reflet Salvéo a procédé au cours des dernières semaines à une refonte de sa composition. Celle-ci devra être entérinée par la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) qui doit se tenir le 3 septembre prochain. Cela dit, considérant les circonstances qui ont entouré ces changements, il y a fort à parier qu’ils généreront bien des discussions lorsque viendra le temps de les pérenniser.

En effet, le CA de Reflet Salvéo était jusque-là composé de neuf postes dont trois étaient réservés à la représentation non-élue d’organismes. Lors de sa réunion du 20 avril dernier, le CA a adopté une résolution visant à éliminer ces postes non-élus. Dans un communiqué daté du mercredi 20 mai, l’organisme justifie cette décision par le fait que le budget opérationnel alloué depuis dix ans par le gouvernement ne permet que cinq postes et que les transformations majeures du système de santé, couplées à la présente crise, imposent aux organismes de se réinventer. Reflet Salvéo explique également que cette modification éliminera les perceptions de conflit d’intérêt et améliorera l’efficience de son administration.

Les trois organismes ayant des représentants non-élus au CA étaient le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), Centres d’Accueil Héritage (CAH) et le Centre de santé communautaire de Rexdale (quoi que dans ce dernier cas, le siège était vacant depuis plusieurs mois). Or, entre le moment où la décision de supprimer ces postes a été prise et celui – un mois plus tard – où elle a été rendue publique, CFGT et CAH ont décidé de retirer leurs représentants du CA, bien avant la fin éventuelle de leur mandat.

Dans son communiqué, Reflet Salvéo a salué la contribution de ces partenaires de longue date à son administration.

Ne reste donc plus aux francophones du Grand Toronto qu’à attendre l’AGA pour s’exprimer sur cette question.

PHOTO (archives Le Métropolitain): L’AGA de 2019