Les Chiclettes s’associent avec Reflet Salvéo pour présenter la bourse d’études #JEMAIME – 3e édition, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

On sait qu’un bon nombre de filles et des femmes sont touchées par des problèmes liés à leur image corporelle à des degrés divers.

L’acceptation de soi, thème majeur véhiculé dans la chanson Grève au trop parfait, touche les femmes droit au cœur mais les hommes aussi. « Il faut briser les standards de beauté que la société nous impose, avoir le courage de dire je m’aime, sans culpabilité ni excuse » expliquent Les Chiclettes.

Bien dans leur peau, les trois femmes séduisent sans détour. Leurs propos, intelligents, séduisants et féminins, ne laissent personne indifférent.

L’idée de créer une bourse d’études pour appuyer les femmes voulant faire un changement positif dans leur vie était la suite logique du mouvement #JEMAIME lancé en 2016. La bourse d’études s’adresse aux femmes francophones à travers l’Ontario désirant retourner aux études et ayant besoin d’un coup de pouce pour entamer ou poursuivre leurs démarches.

La première récipiendaire, Tania Sabourin de Casselman, a effectué un retour aux études à l’Université d’Ottawa en septembre dernier. La deuxième récipiendaire, Célia Neplaz de Scarborough, a pu faire un stage de perfectionnement en musicologie.

Une soirée spectacle au profit de la bourse

Reflet Salvéo et Les Chiclettes ont eu l’idée d’organiser un événement spécial qui mettra de l’avant la santé et le bien-être des femmes et soulignera à la fois l’importance de l’éducation en présentant une soirée d’entrevues et d’échanges suivie d’un spectacle musical, le 26 mars prochain dans la Grande salle du Collège Boréal, campus de Toronto (1, rue Yonge). Cette soirée gratuite est ouverte au public. Des contributions volontaires seront acceptées au profit de la bourse d’études.

Le programme de bourse #JEMAIME est offert à toutes les femmes francophones qui résident en Ontario. Elles ont jusqu’au 15 avril prochain pour s’inscrire en remplissant le formulaire disponible sur le site www.leschiclettes.com. Un jury composé de trois personnes procédera à la sélection de la lauréate. La bourse, d’un minimum de 500 $, sera remise en mai prochain.

PHOTO: Les Chiclettes