Quelles sont les similitudes entre Paris et Toronto? À première vue, il n’y en a pas vraiment. Cependant, l’exposition Impressionism in the Age of Industry qui se trouve actuellement au Musée des beaux-arts de l’Ontario, la comparaison qui est faite entre Paris circa 1885 et Toronto de nos jours prend tout son sens.

Au temps de la révolution industrielle, Paris a bien changé : démolition à outrance, construction à tout va faite par le baron Haussmann, coût de la vie qui augmente, etc. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? C’est ce qui se passe à Toronto en ce moment. Et c’est justement le rapport entre les deux villes, ce qu’ont vécu les Parisiens lors de la Révolution industrielle et ce que vivent les Torontois à l’heure actuelle.

Cette exposition de plus de 120 objets d’art laisse voir la vie des Français au temps des Impressionnistes et de l’ère industrielle. Monet, Pissaro, Van Gogh et Caillebotte, tous ces peintres impressionnistes ont été inspirés par la révolution industrielle qui a marqué leur époque, leur façon de vivre et qui a changé le paysage français à jamais.

Le ton est donné dès l’entrée avec une frise chronologique gigantesque qui donne les moments clés de la révolution industrielle au temps des Impressionnistes. Et pour faire le lien historique avec les tableaux, des panneaux sont disposés tout au long de l’exposition et expliquent la vie en France à cette époque.

On observe d’abord la France des loisirs comme sur le tableau La plage de Trouville à l’heure du bain de Boudin. Puis, on entre dans une atmosphère plus sombre avec des peintures représentant la classe ouvrière, telle Le chiffonnier de Jean-François Raffaëlli ou The steelworks de Maximilien Luce représentant les ouvriers d’une usine en plein travail – inspiré d’une visite du peintre à Charleroi en Belgique.

Le pont de l’Europe de Caillebotte est lui mis en valeur grâce à une étude en 3D réalisée par Claude P. Ghez qui a démontré que la perspective du tableau avait été arrangée par le peintre. Une vidéo très bien faite – en anglais – l’explique en détail.

Il n’y a pas que des peintures. Des photos d’époque et des films des frères Lumière (1895) et de Thomas Edison (1900) sont également projetés.

Vers la fin de l’exposition, on découvre un écran divisé en deux. D’un côté des images de Paris vers 1900 et de l’autre, des images récentes de Toronto.

L’exposition Impressionism in the Age of Industry sera présentée jusqu’au 5 mai au Musée des beaux-arts de l’Ontario.

PHOTO: Deux visiteuses contemplent le tableau « La plage de Trouville à l’heure du bain » de Boudin