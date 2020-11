La compagnie Isolation Cocktails fait ses débuts dans la communauté francophone de Toronto avec une soirée de création de cocktails à thème français!

Originaires de Montréal, Matt Lacas et Rosie Callaghan se retrouvent dans la Ville reine pour leurs études en art dramatique. Diplômés en 2015, ils s’engagent dans le domaine des arts où théâtre, chant et doublage façonnent leur carrière au sein du marché canadien et même à l’international.

« Quand la pandémie a frappé, on a été mis à nu. D’un jour à l’autre, nous avons perdu tous nos contrats, toutes nos sources de revenus », raconte M. Lacas. Il ajoute que cela a été difficile de remonter la pente.

« Les gens autour de nous se sont vite réinventés. Ils offraient des trucs créatifs en ligne et sur les médias sociaux. Nous, on se sentait démoralisés », révèle-t-il.

L’idée d’offrir aux gens la possibilité de perfectionner leurs compétences dans l’art des cocktails quand on a décidé d’avoir une soirée entre amis.

Comme ils ne pouvaient pas sortir à cause de la COVID-19, ils ont décidé de faire un Instagram chaque soir, en direct, pendant 30 jours, pour jaser entre amis tout en créant leurs cocktails préférés. Isolation Cocktails était née, une véritable planche de salut pour ces deux artistes démoralisés.

Leur compagnie fut approchée par plusieurs entreprises américaines pour des engagements « 5 à 7 » de grande envergure. Isolation Cocktails possède de plus en plus d’abonnés qui participent à sa programmation.

Récemment, les deux artistes fondateurs ont fait le lancement des produits en vente dans leur boutique, notamment des trousses pour fabriquer des cocktails. Ils ont aussi commenté des activités en ligne associées à des événements corporatifs ou à des fêtes d’anniversaires avec The Birthday Portal.

Matt Lacas travaille depuis plusieurs années comme barman à perfectionner l’art des cocktails. Rosie Callaghan a aussi travaillé dans l’industrie de la restauration une grande partie de sa vie.

« En tant qu’artistes, il faut avoir un travail qui offre un peu de sécurité financière en plus de notre métier d’acteur », dévoile-t-il, et Isolation Cocktails s’avère idéal pour la tâche. Les deux partenaires s’investissent à être barmen, mais sans devoir travailler jusqu’à 4 heures du matin dans les bars.

« Un jour, j’aimerais en faire une émission de télévision, confie M. Lacas. Il y a bien le Food Network, alorspourquoi pas une série sur l’art des cocktails? Dernièrement, il y a une augmentation soudaine de distilleries canadiennes et ontariennes. Ce serait excellent à explorer. »

La soirée proposée par Matt Lacas et Rosie Callaghan inclut une présentation bilingue sur la création de deux cocktails iconiques : le Boulevardier et le Martini français.

Les deux comparses organisent une soirée à la fois riche en festivités et en information. Ces mordus de l’histoire aiment discuter des origines de l’art des cocktails.

« Les cocktails existent depuis plus de 200 ans et souvent ce sont encore les mêmes recettes. Même si la qualité des alcools a changé, c’est comme un retour dans le temps », affirme M. Lacas avec délice.

Le prochain cours aura lieu le lundi 23 novembre à 20 h et durera 45 minutes. Pour s’inscrire, il suffit de communiquer avec M. Lacas à l’adresse Isolationcocktails@gmail.com avec comme titre Soirée franco.

À la fin du cours en ligne, les participants pourront échanger et discuter des créations et bien sûr passer du bon temps ensemble.

**************************************************

Matériel nécessaire pour préparer les cocktails

Le Martini français

Outils : verre-mélangeur et passoire, coupe

2 oz de vodka

.5 oz de Chambord

1,5 oz de jus d’ananas

Le Boulevardier

Outils : verre-mélangeur, verre de whiskey, cuillère, couteau

1,25 oz de bourdon/whisky

1 oz de campari

1 oz de vermouth rouge doux

1 tortillon de zeste d’orange ou une tranche d’orange

**************************************************

PHOTO – Matt Lacas et Rosie Callaghan avec leurs cocktails

SOURCE – Élodie Dorsel