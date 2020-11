Le Collège Boréal et l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO) s’associent pour mener une étude permettant de créer un modèle de formation pour les professionnels de la petite enfance.

Ce modèle de formation, conçue par l’AFÉSEO, vise à renforcer les capacités des intervenants en petite enfance à transmettre la langue, la culture et l’identité culturelle franco-ontarienne. Le projet d’évaluation de cette formation est dirigé par le Centre d’innovation sociale pour l’enfant et la famille (CISEF) du Collège Boréal.

En outillant les intervenantes en petite enfance pour appuyer la construction identitaire, pour jouer un rôle de passeur culturel, et pour accueillir les parents anglophones de familles exogames, le projet vise à évaluer les impacts de la formation FrancoFUN sur les pratiques des professionnels en petite enfance.

« La construction identitaire est impérative, car la recherche démontre que c’est un mécanisme clé à travers lequel il est possible d’assurer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire et de préparer les jeunes enfants pour apprendre en français à l’école primaire, explique Josée Latulippe, gestionnaire du CISEF.

« Cela est d’autant plus important que la transformation démographique de la province tend à amoindrir la proportion de francophones, même dans les communautés où le nombre de ménages francophones est stable.

« L’accès aux services de qualité en français – y compris les services à la petite enfance – ainsi que la capacité et la volonté des parents de transmettre l’identité culturelle à leurs enfants est essentiel pour l’avenir de la francophonie en Ontario.

« Notre projet donnera aux éducatrices, aux éducateurs, et aux autres professionnels de la petite enfance, les outils pour appuyer les familles à cet égard. »

Le projet bénéficie de l’appui de Recherche et Innovation Boréal, le centre de recherche appliquée du collège, et d’une subvention de 238 560 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

SOURCE – Collège Boréal