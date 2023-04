Olivia Chow est officiellement candidate à la mairie de Toronto, marquant ainsi le retour en politique électorale de cette conseillère municipale de longue date et ex-députée néo-démocrate à Ottawa. Mme Chow tentera de renverser la vapeur après avoir terminé à une lointaine troisième place lors de la course à la mairie de 2014, derrière Doug Ford, qui est aujourd’hui premier ministre de l’Ontario, et John Tory, qui avait été élu cette année-là.

M. Tory, qui a été réélu pour une troisième fois l’automne dernier, a toutefois démissionné en février après avoir admis une liaison avec une employée.

L’entrée dans la course de Mme Chow, prévue de longue date, mais retardée, lui permettra de tenter de rattraper les autres candidats, qui recueillent des appuis depuis quelques semaines déjà.

Mme Chow devient cependant l’une des candidates les plus connues au sein d’un peloton très encombré qui comprend les conseillers municipaux Josh Matlow et Brad Bradford, l’ancien chef de la police Mark Saunders, l’ancienne adjointe au maire Ana Bailao et l’ancienne ministre libérale de l’Éducation de l’Ontario Mitzie Hunter.

Olivia Chow, âgée de 66 ans, a été députée néo-démocrate de la circonscription torontoise de Trinity-Spadina à la Chambre des communes de 2006 à 2014, jusqu’à ce qu’elle se présente à la mairie.

Elle avait été auparavant conseillère municipale de Toronto de 1991 à 2005. Mme Chow est la veuve de l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique fédéral Jack Layton.

L’élection partielle à la mairie de Toronto aura lieu le 26 juin.

Source : La Presse canadienne

Photo : Facebook Olivia Chow