Pour la première fois depuis sa création, la Caisse Desjardins Ontario a tenu son assemblée générale annuelle (AGA), le 18 avril, dans un format hybride, réunissant des membres et des employés de toute la province sur quatre sites. De plus, des centaines de membres ont participé virtuellement à l’AGA. Les résultats financiers de 2022, l’engagement envers la communauté et l’annonce des dividendes qui seront versés aux membres figuraient parmi les éléments présentés.

« Une forte croissance et d’excellents résultats financiers en 2022 nous ont permis de maintenir notre position au classement des 10 plus grandes caisses et Credit Unions du Canada. Nous sommes la deuxième en Ontario et la plus grande du Mouvement Desjardins », mentionne Billy Boucher, directeur général et chef des opérations de la Caisse.

En 2022, la Desjardins Ontario Credit Union a enregistré des résultats d’opérations de 139,8 millions $, en hausse de 10 % par rapport à 2021. Son volume d’affaires a augmenté de 4,8 % pour s’établir à 19,83 G$ pendant la même période. L’ensemble des résultats financiers de la Caisse ainsi que le rapport de l’engagement dans le milieu se retrouve au www.desjardins.com/ontario section assemblée générale annuelle et résultats financiers.

« Ces résultats témoignent de la confiance et de l’engagement des membres à l’égard de la Caisse et nous incitent à continuer de nous surpasser pour assurer un service de qualité et une expérience positive pour les membres et les clients », souligne Stéphan Plante, vice-président principal, Expérience membres et clients – marché des particuliers.

Le conseil d’administration a décidé de verser un total de 11 572 660 $ en ristournes individuelles. Afin de continuer à soutenir la communauté par des projets significatifs, les membres ont voté en faveur de l’allocation de 2 079 224 $ au Fonds d’aide au développement du milieu. Cela représente près de 13,7 millions $ distribués aux membres et aux communautés de tout l’Ontario en 2023.

« Nous sommes très heureux de cette annonce! La ristourne nous permet de faire vivre concrètement la force de Desjardins et notre nature coopérative. Depuis sa création il y a trois ans, ce sont plus de 39 M$ que la Caisse a redistribués! », ajoute M. Boucher.

Compte tenu du contexte économique difficile touchant plusieurs secteurs, la Caisse a été plus active que jamais pour soutenir ses membres et clients. Afin de répondre au manque de logement abordable, 150 logements ont été construits ou rénovés grâce au financement de la Caisse.

« Et pour les nombreux besoins qui ont émergé de la pandémie, une aide financière non remboursable pouvant atteindre 20 000 $ a été remise aux entreprises qui voulaient réaliser des projets de croissance ou de transformation avec le programme Fonds C. L’année dernière, ce sont 151 250 $ qui ont été octroyés à 14 entreprises ontariennes grâce à ce fonds.

« Il est fondamental de soutenir nos entreprises locales et nos entrepreneurs qui sont le cœur de nos collectivités. Ils jouent un rôle primordial dans la vitalité de nos milieux et dans leur croissance économique », précise Richard Dupuis, vice-président principal, marché des entreprises.

En 2022, plus de 2,9 millions $ a été versé en dons, commandites, Fonds d’aide au développement du milieu et par l’entremise de plusieurs programmes financiers. La Caisse Desjardins Ontario a lancé la deuxième édition de Engagés dans les projets d’ici.

Ce programme offre aux organismes de l’Ontario la possibilité de recevoir une aide financière pour des projets qui ont un impact positif et durable sur la communauté. Les projets sélectionnés recevront un maximum de 50 000 $ et la Caisse investira un total de 500 000 $ provenant du Fonds d’aide au développement du milieu. L’appel de projets est ouvert jusqu’au 31 mai 2023. Tous les détails sont disponibles à l’adresse desjardins.com/ontario.

Source : Caisse Desjardins Ontario.

Photo : De gauche à droite sur la scène : Billy Boucher, directeur général de la Caisse Desjardins Ontario, Francine Côté (présidente d’assemblée) et Carl-Edwin Michel (maître de cérémonie)