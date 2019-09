Bonne nouvelle pour les insomniaques et les esthètes de Toronto et d’ailleurs. Pour sa 14e édition, l’évènement la Nuit Blanche, l’une des plus grandes manifestations d’art contemporain en Amérique du Nord, promet des réalisations hautes en couleur pour cette année. En effet, elles seront une centaine d’œuvres contemporaines concoctées par plus de 300 artistes à s’accaparer les rues de la Ville reine le 5 octobre prochain, et ce, du coucher au lever du soleil comme le veut la coutume.

Comme à son habitude également, Le Métropolitain est parti, en avant-première, à la rencontre de l’un de ces nourrisseurs de l’âme des temps modernes.

Ainsi, lors d’un atelier organisé à la Bibliothèque de référence de Toronto (BRT) le vendredi 6 septembre, la discrète artiste montréalaise, Marie-Hélène Delorme, alias Foxtrott y était présente. En collaboration avec les artistes Wynn Holmes et Avery Plewes, cette chanteuse et conceptrice de son qui compte sur la scène internationale a imaginé un concept pré-spectacle des plus singuliers : choisir aléatoirement une dizaine de personnes de tout âge parmi les communs des mortels qui fréquentent la BRT, les équiper d’enregistreurs de son dernier cri, puis les lâcher dans les entrailles de cet impressionnant bâtiment à la cueillette de différents sons selon leur propre inspiration. Il faut dire que l’architecture en générale et le jeu des isolations phoniques de celui-ci se prêtent à merveille au jeu.

Ensuite, une fois la matière première recueillie, l’artiste francophone intervient pour mixer tout cela à sa sauce, afin d’en faire le paysage et le support sonore qui habillera quelques performances pendant la Nuit blanche, une véritable installation immersive et une authentique création collaborative en somme.

« C’est la première fois que j’expérimente ce mode de création. L’idée de base était de faire participer le public au travail de création », confie-t-elle, non sans être trahie par les traits d’une certaine impatience de découvrir les fruits de la récolte.

Confession pour confession, Le Métropolitain a joué au détective en filochant quelques-uns de ces artistes en herbe. Certains ont été pris en flagrant délit de lecture d’ouvrages piochés au hasard parmi les quelque 11 millions de livres et articles que compte le réseau de la BRT. Le but de la manœuvre étant de greffer ces passages sur la bande sonore. Ceci dit, on ne vous a rien dit!

SOURCE: Soufiane Chakkouche

PHOTO : Au centre, l’artiste Marie-Hélène Delorme (alias Foxtrott) entourée d’apprentis preneurs de sons