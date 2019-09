C’est dans une salle archicomble du collège La Cité que l’équipe du Centre francophone de Toronto (CFT), presque au complet et sur son 36, a choisi de donner le départ à son nouveau programme jeunesse 12 à 25 ans. Et pour cause, c’est bien ici, au 555 rue Richmond Ouest que, dorénavant, les futurs jeunes bénéficiaires de ce service en libre accès se retrouveront pour créer, se connecter, apprendre et inspirer, peut-on lire sur la brochure de présentation.

Apprendre tout en se divertissant mais ce n’est pas tout! En effet, toujours sur le papier glacé, hormis des besoins identifiés (suite à un sondage mené par le CFT auprès d’un échantillon d’environ 200 personnes) relatifs au soutien en français et au déficit des activités et ateliers de création dispensés aux jeunes dans la langue de Molière à Toronto, un réel besoin a également était relevé. Il s’agit du soutien émotionnel centralisé sans rendez-vous (contrairement à ce qui se faisait jusqu’à présent) et gratuit, aussi bien en matière de prévention en santé mentale qu’en toxicomanie (l’ombre de la légalisation du cannabis plane!).

« Nos jeunes avaient besoin d’un espace fait par et pour eux. On a déjà des services multiples sur place pour la population générale, comme le service emploi, celui de l’aide juridique, de l’immigration ou encore le service de la santé primaire et santé mentale, pour ne citer que ceux-là. On a fait que calibrer ces services existants pour les adapter aux jeunes et leurs besoins actuels et futurs. Ce qu’on a fait en somme, c’est qu’on a créé un mini centre francophone dédié aux jeunes, tout en mettant l’accent sur ce besoin criant qu’est la santé mentale », résume Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du CFT.

Cela explique alors le fait que c’est bel et bien le service en santé mentale et développement de l’enfance qui tient les rênes de ce nouveau programme. Par ailleurs, à en croire la directrice de ce dernier, Sika Eliev, ce projet est unique dans la ville.

« Vous pouvez écrire à coup sûr que ce programme représente une première à Toronto, dans la mesure où avant cela, les jeunes francophones torontois n’avaient d’autres choix que de se diriger vers des centres pour jeunes anglophones, tels que les cliniques. Voilà là leur premier carrefour de services, et ce afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur langue. Je suis fière de cette concrétisation, car ces jeunes sont notre avenir », me lance-t-elle, l’étincelle de l’aboutissement sur la rétine.

Pour une première donc, un invité de marque en la personne d’Adam Vaughan, député libéral fédéral, a mis la main à la coupe du ruban, donnant ainsi le coup d’envoi des activités. Quant à savoir si la présence du député à cette inauguration le même jour du lancement officiel de la campagne électorale fédérale dans laquelle il est en course pour le district de Spadina-Fort York, relève d’un calcul politique ou du hasard du calendrier, à vous d’en juger! Seule certitude, la politique est une chose bien trop sérieuse pour la laisser entre les mains du destin!

SOURCE: Soufiane Chakkouche

PHOTO: L’équipe du Centre francophone derrière cette initiative