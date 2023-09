Richard Caumartin

Dans le but de célébrer le Jour des Franco-Ontariens à Mississauga, l’adjointe parlementaire au ministère des Affaires francophones, Natalia Kusendova, et la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, avaient invité la communauté francophone à un pique-nique au parc Mississauga Valley le mardi 12 septembre.

Les organismes francophones de la région étaient majoritairement représentés à cet événement et plusieurs en ont profité pour installer un kiosque faisant la promotion de leurs services dont le Collège Boréal, le Csc MonAvenir, l’Université de l’Ontario français, le Cercle de l’amitié, le Centre francophone du Grand Toronto, l’Entité 3, le journal Le Métropolitain et le collège La Cité.

Caroline Mulroney n’a pu participer à l’événement, surchargée en raison de sa récente nomination au poste de présidente du Conseil du Trésor. Cependant, Mme Kusendova a reçu l’appui de plusieurs collègues de Queen’s Park avec la présence du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, du ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme, Michael Ford, et des députés de Brampton Nord, Graham McGregor, de Mississauga-Erin Mills, Sheref Sabawy, et de Mississauga-Streetsville, Nina Tangri.

La première partie de l’activité a permis aux nombreux participants d’établir des liens, de visiter les kiosques, de profiter d’un goûter et de rencontrer les représentants du gouvernement ontarien. De plus, la musique française d’ambiance était assurée par la chanteuse de jazz du Niagara, Juliet Dunn et son pianiste.

Puis, l’initiatrice du rassemblement, Mme Kusendova, a parlé de l’importance de reconnaître le drapeau franco-ontarien dont elle est très fière de voir flotter aujourd’hui de façon permanente à l’Assemblée législative.

« Il est important pour notre gouvernement de continuer à promouvoir les services en français et répondre aux besoins de la communauté francophone dans les domaines de la santé mentale, de l’éducation, du développement économique et du logement », dit-elle.

Les ministres Lecce et Ford se sont succédé au micro. Ils ont qualifié Mme Kusendova de « championne de la francophonie » et ont insisté sur l’importance du français en Ontario. Pour sa part, le ministre de l’Éducation a déclaré que « les conseils scolaires francophones sont des modèles à suivre dans le domaine », et les députés McGregor et Sabawy ont abondé dans le même sens.

Melinda Chartrand, représentante de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, a été la première à parler au nom des francophones, suivie du président du Collège Boréal, Daniel Giroux, du président du groupe Altomédia, Denis Poirier, et de la coprésidente des célébrations du 50e anniversaire du Cercle de l’amitié, Marie Cassandre Philippe. Ils en ont profité pour remercier la députée Kusendova pour l’invitation mais surtout pour le travail de terrain qu’elle accomplit chaque jour pour répondre autant qu’elle peut aux demandes de la communauté francophone.

Photo : De gauche à droite : Les députés provinciaux Sheref Sabawy, Graham McGregor, Natalia Kusendova, et le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme, Michael Ford et le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce