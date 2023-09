L’Entité 3 et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a convié la communauté le 9 septembre à une conférence de presse pour le lancement du Projet de partenariat communautaire pour la demande active de l’Entité 3.

Organisé en collaboration avec le Centre de santé communautaire de Rexdale (Rexdale CHC), cet événement marque une étape significative dans les efforts de l’Entité 3 visant à renforcer l’offre de services de santé en français. L’objectif majeur est d’encourager la communauté francophone à demander ses services de santé en français.

Constant Ouapo, directeur général de l’Entité 3, le Dr Luc Bonaventure Amoussou, vice-président de l’AFO, et Patrick Padja, président de l’Entité 3, ont tour à tour pris la parole pour présenter le projet ainsi que Pascal Lumbala, responsable des services de santé en français à Rexdale CHC, pour souligner l’importance de cette initiative.

Le but est de promouvoir l’équité en santé au sein de la communauté francophone et d’encourager l’utilisation proactive des services en français. La demande active de services de santé en français nécessite d’initier cette demande dès le premier contact avec les prestataires de soins. Ce projet cible divers segments de la population francophone, tels que les nouveaux arrivants, les étudiants, les francophones établis et les personnes de plus de 50 ans. Des partenariats stratégiques ont été établis avec des acteurs clés dont l’ACFO Toronto, la FARFO, le Collège Boréal et le Comité local en immigration francophone de Toronto.

« Il est important que les francophones continuent de demander leurs services de santé en français. En les demandant, notre communauté fait valoir ses besoins auprès des fournisseurs de services, des besoins qui ont un impact sur la santé et la sécurité de notre communauté. Il est important que les fournisseurs de services soient conscients de la demande de soins de santé en français », affirme Peter Hominuk, directeur général de l’AFO.

« Ce Projet contribuera à un équilibre entre l’offre et la demande de services de santé en français, en donnant aux francophones la confiance nécessaire pour participer activement à la réforme du système de santé local », conclut M. Ouapo.

Source : Entité 3

Photo : De gauche à droite : Dr Luc Bonaventure Amoussou, Anne-Elisabeth Noppens (AFO) et Constant Ouapo