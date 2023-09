L’APCM présentait son gala Trille Or pour récompenser l’excellence de l’industrie musicale francophone de l’Ontario et des provinces de l’Ouest au Centre National des Arts à Ottawa du 7 au 9 septembre. Nominé pour le volet jazz avec leur nouveau spectacle Sérieux? Bravo!, le trio franco-ontarien Les Chiclettes, composé de Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim, a remporté la statuette dorée.

Le trio a deux autres engagements dans la région à Aurora le 29 septembre et au congrès annuel de l’AFO qui se tiendra à Toronto le 28 octobre avant de partir en tournée au Nouveau-Brunswick. Bravo les filles!

Photo : Les Chiclettes avec leur Prix Trille Or Jazz