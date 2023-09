Richard Caumartin

Le lundi 11 septembre, le Collège Boréal ouvrait ses portes au public pour un premier événement dans ses nouveaux locaux du campus de Toronto dans le quartier de La Distillerie.

Intitulée « En route vers un brillant avenir – entre les possibilités et les défis pour une génération », l’activité était présentée par Desjardins.

Il s’agissait d’un après-midi au cours duquel un panel composé de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Fayza Abdallaoui, professeure en pratiques entrepreneuriales sociales au Collège Boréal et fondatrice de l’entreprise Next Level Impact Consulting, ainsi que l’influenceuse Mimi Lacroix, ont discuté de l’état actuel de la jeunesse canadienne, sous la loupe de l’entrepreneuriat. Les invités ont discuté de sujets qui touchent les jeunes, le chemin qu’ils ont parcouru, les défis rencontrés et ce qui définira cette génération dans les décennies à venir.

« Il y avait des membres de la communauté et des représentants du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), du Club canadien, de la Fédération des gens d’affaires de l’Ontario et des étudiants de Boréal, explique le directeur du campus de Toronto, Gilles Marchildon. Nous étions environ 150 personnes dans l’auditorium. Le but était d’entendre les panélistes exprimer leur perspective sur les défis auxquels les jeunes font face et leurs opportunités.

« Mme Abdallaoui a parlé des trois entreprises qu’elle a lancées et les défis auxquels elle a dû faire face comme nouvelle arrivante au Canada. Guy Cormier a gravi les échelons très jeune et faisait face à l’âgisme inversé. Les gens pensaient qu’il était trop jeune souvent. Il a donc parlé de cette perspective et des défis qu’il a dû surmonter. »

Cet événement était une occasion pour les étudiants et les futurs entrepreneurs de la région de s’inspirer de ces discussions et des histoires de passion et d’initiatives – de quoi inspirer et motiver les jeunes à faire une différence. Un échange informel avec les jeunes a eu lieu en session de réseautage avant et après le forum.

Nouveau campus

« Nous avons fait des visites guidées pour conclure l’événement. Tous étaient ravis du nouveau site, un beau mariage entre l’ancien et le nouveau, la brique et les poutres en bois sont presque centenaires, ajoute M. Marchildon, l’édifice ayant été bâti en 1927. Ce fut un succès retentissant, les participants autant de la communauté que du Collège Boréal ont été très satisfaits du forum. Cet événement reflète le fait que nous avons le vent dans les voiles et que nous avons une augmentation de près de 20 % de nos inscriptions. »

L’ouverture officielle du nouveau campus de Boréal à Toronto aura lieu le 19 octobre.

Photo (courtoisie Boréal): Les participants au forum présenté par Desj: Gilles Marchildon entouré de Julie Nadeau (au centre), directrice du bureau de développement de Boréal, et de quelques étudiants.