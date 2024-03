Moderna vient d’annoncer, le 23 février, l’achèvement de la construction de son usine de fabrication de vaccins ARNm de pointe à Laval, au Québec. L’installation devrait être prête à fabriquer des vaccins respiratoires à ARNm pour les Canadiens en 2025, sous réserve des approbations et certifications réglementaires, garantissant que tous les vaccins fabriqués répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de performance.

La construction de cette usine marque une étape importante dans le partenariat stratégique de Moderna avec le gouvernement fédéral pour soutenir la préparation nationale aux futures pandémies pour tous les Canadiens. Cette initiative générera également et soutiendra des opportunités d’emploi hautement qualifiées. La mise en œuvre de cette installation a été rendue possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Québec par l’intermédiaire d’Investissement Québec.

Moderna a actuellement 45 programmes thérapeutiques et vaccinaux en cours de développement dans les domaines des maladies infectieuses, de l’immuno-oncologie, des maladies rares et des maladies auto-immunes, dont neuf sont en phase avancée de développement.

« Avec les maladies infectieuses qui continuent de représenter un défi sanitaire important, notre plateforme à ARNm peut jouer un rôle pivot contre les menaces actuelles et futures. Le rôle du Canada dans la santé mondiale est crucial, et avec cette installation, Moderna est honorée de contribuer à la solide communauté scientifique de ce pays et à son leadership en matière de santé publique favorisant l’innovation et la médecine transformatrice », déclare Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.

La plateforme à ARNm de Moderna a permis le développement de thérapeutiques et de vaccins pour les maladies infectieuses, l’immuno-oncologie, les maladies rares et les maladies auto-immunes. Avec une culture unique et une équipe mondiale animée par les valeurs et les mentalités de Moderna pour changer de manière responsable l’avenir de la santé humaine, Moderna s’efforce d’avoir l’impact le plus grand possible sur les personnes grâce aux médicaments à ARNm.

« L’achèvement de la construction de notre usine de vaccins à ARNm marque un moment historique pour Moderna et pour le Canada alors que nous progressons vers la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement nationale en vaccins à ARNm. Ce bâtiment est un exemple concret de collaboration concertée avec le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la Ville de Laval, reflétant les leçons de la pandémie. Nous sommes fiers d’aider à promouvoir la réputation du Canada en tant que centre d’excellence en ARNm et en tant que contributeur aux initiatives mondiales de santé », ajoute Stefan Raos, directeur général de Moderna Canada.

« L’achèvement de la construction de ces installations de Moderna, qui sont à la fine pointe de la technologie, marque un grand pas en avant pour le secteur national de la bio fabrication et des sciences de la vie. Au début de la pandémie de COVID-19, le Canada disposait d’une capacité très limitée de production de vaccins à ARNm. Nous nous sommes engagés auprès des Canadiens à rebâtir le secteur de la bio fabrication, et les nouvelles installations de Moderna confirment que nous avons tenu promesse. La présence de Moderna au pays va renforcer l’écosystème de la bio fabrication, donnant à l’ensemble du secteur des moyens de poursuivre sa croissance et de continuer à créer des emplois de haut calibre », conclut le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Moderna est un leader dans la création du domaine de la médecine à ARNm. En travaillant à l’intersection de la science, de la technologie et de la santé depuis plus d’une décennie, l’entreprise a développé des médicaments à une vitesse et une efficacité sans précédent, y compris l’un des premiers vaccins contre la COVID-19 les plus efficaces.

Source : Moderna inc.

Vignette : L’usine de Moderna à Laval, sur la rive nord de Montréal