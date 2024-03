Le Métropolitain

Le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié proposait, pour clôturer son carnaval Joie de vivre le 24 février, un souper-spectacle avec le trio musical Nicolas Doyon et ses compagnons.

Nicolas Doyon, Jean-Marc Lalonde et Jocelyn Godin sont de vieux routiers de la scène franco-ontarienne et ont séduit les festivaliers et les fêtards de partout dans le monde. Pour leur part, les membres de la communauté francophone de Peel avaient bien hâte de les retrouver sur la scène de Notre Place à Mississauga.

Le président du Cercle de l’amitié, Rajiv Bissessur, s’est adressé aux membres et invités après un excellent souper pour les remercier de leur présence.

« En cette période hivernale, nous nous retrouvons aujourd’hui pour allumer la flamme de la chaleur humaine. Nous nous retrouvons au cœur du Cercle de l’amitié pour vivre des moments de connexions authentiques, de partage et de joie de vivre, a rappelé le président de l’organisme.

« Certes, nous éprouvons des moments de joie seuls parfois devant nos émissions préférées à la télévision, mais les moments les plus mémorables se trouvent dans des occasions comme aujourd’hui. C’est cette harmonie que l’on ressent dans un barbecue en famille ou avec des amis lorsque nous nous retrouvons dans une soirée comme celle-ci.

« Cette joie de vivre caractérise si bien notre communauté, elle résonne à travers notre histoire et trouve écho dans notre langue. Cette langue qui porte les rêves de nos jeunes et la sagesse de nos aînés. Elle se reflète dans la richesse de notre culture et de notre diversité. Elle s’incarne dans les liens que nous entretenons les uns avec les autres dans nos relations et nos amitiés. Ce soir, la joie de vivre est au cœur de notre rassemblement. »

Puis, les trois troubadours franco-ontariens ont monté sur scène et communiqué la joie de vivre dans l’auditoire. C’est dans une ambiance humoristique et conviviale que le trio a proposé des chansons à répondre et des rigodons avec une guitare, un accordéon, un violon et une animation humoristique et déchaînée.

Les membres de la communauté ont tapé des mains, joué de la cuillère, tapé du pied et chanté avec les trois musiciens du début à la fin du spectacle. Les plus agiles ont fait le train sur la piste de danse et swinguer leur compagnie.

Un autre franc succès pour le Cercle de l’amitié!

Photo : Jean-Marc Lalonde et Nicolas Doyon