La Ville de Mississauga a été choisie comme communauté hôte des Jeux d’été de l’Ontario 2022, le plus grand événement multisports de la province.

Le 17 décembre dernier, Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, a été rejointe par les députés de Mississauga et Bonnie Crombie, mairesse de la Ville de Mississauga, au terrain de golf de Braeben pour en faire l’annonce. Les Jeux offrent aux meilleurs jeunes athlètes de l’Ontario l’occasion de développer leurs habiletés et de se préparer pour les compétitions nationales et internationales. Ils encouragent également le bénévolat, contribuent au tourisme et à l’activité économique locale, et aident les communautés à développer leur expérience et leurs ressources pour organiser des événements à grande échelle.

« Les Jeux d’été de l’Ontario 2022 illustrent le fait que notre province est ouverte aux affaires, ouverte aux emplois et ouverte aux athlètes », a déclaré la ministre MacLeod. « En tant que ville diversifiée, accueillante et dynamique qui incarne l’Ontario et représente tout un monde dans une seule province, je tiens à féliciter Mississauga pour sa candidature fructueuse à accueillir des athlètes de toute la province. »

Les Jeux de 2022 devraient attirer plus de 6 000 visiteurs dans la ville et générer des retombées économiques estimées à 5 millions de dollars.

« Mississauga est ravi d’être de nouveau choisi pour accueillir les Jeux d’été de l’Ontario », a déclaré la mairesse Bonnie Crombie. « En tant que sixième ville du Canada, nous sommes fiers de notre capacité à accueillir des événements sportifs à grande échelle comme ceux-ci. Je souhaite remercier la province d’avoir choisi Mississauga. Nous avons hâte d’accueillir les meilleurs athlètes de l’Ontario, leurs entraîneurs, leurs familles et leurs partisans dans notre grande ville en 2022. »

SOURCE: gouvernement de l’Ontario

PHOTO (compte Twitter de la ville de Mississauga): La ministre Macleod, au centre, accompagnée de la mairesse Crombie et des députés locaux