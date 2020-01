Qu’on le veuille ou non, il nous faut vivre avec l’hiver pour encore deux mois. Heureusement, la météo s’est avérée clémente jusqu’à maintenant et serait même parfaite pour cette saison si ce n’est des nuages qui dérobent le soleil à nos yeux presqu’en permanence. Quoiqu’il en soit, bien que Toronto ne soit pas particulièrement associée aux sports d’hiver, il en est un qui peut être pratiqué avec aisance aux quatre coins de la ville : le patinage.

C’est notamment le cas à deux pas de l’hôtel de ville, au Nathan Phillips Square. Au centre de ce décor emblématique de Toronto, au milieu de l’animation qui caractérise le centre-ville, les patineurs de tous âges s’adonnent à cette activité sur la patinoire qui, à la fin de l’automne, se substitue au bassin bien connu des résidents et des touristes. Un kiosque de location de patins se trouve sur place de même que des casiers. Les patineurs ont également accès aux toilettes de l’hôtel de ville de même qu’à son restaurant.

La patinoire est ouverte quotidiennement de 9 h à 22 h.

Elle est loin d’être la seule à faire le bonheur des Torontois. La Ville reine comprend environ 130 patinoires, intérieures comme extérieures, artificielles ou naturelles, de toutes dimensions et situées dans les environnements les plus divers. De ce nombre, 27 sont aménagées et entretenues cette année par des bénévoles.

L’une des patinoires les plus singulières se trouve sous l’autoroute Gardiner. Le sentier Bentway s’étire sur 220 mètres de glace formant un « 8 » entre les piliers de cette artère surélevée. Là encore, les usagers peuvent louer patins et casques à prix modiques ou, le jeudi de 17 h à 21 h, sans le moindre frais, courtoisie de l’Aéroport Billy Bishop. Quant à ceux qui ont besoin d’apprendre les rudiments du patinage ou s’en faire rappeler les grandes lignes, des leçons sont offertes à cet effet les samedis en début d’après-midi pour les enfants et les mardis en soirée pour les adultes.

De même forme mais plus long et situé dans un coin beaucoup plus calme, le sentier du parc Colonel Samuel Smith, dans Etobicoke, offre un milieu plus naturel à ceux qui veulent s’éloigner de l’agitation citadine. La patinoire, qui sillonne le parc au milieu des arbres et bosquets, ne constitue qu’une fraction des lieux qui, se trouvant aux abords du lac Ontario, donnent aux visiteurs une occasion de se promener avec une vue appréciée de tous. Un autre avantage : le stationnement y est gratuit.

Dans l’est de la ville, au parc Greenwood, deux surfaces sont accessibles aux mordus du patinage. L’une est un anneau conventionnel de grandes dimensions. L’autre, située au centre de la première, est une patinoire réservée aux hockeyeurs. Les deux variétés les plus populaires du patinage sont ainsi pratiquées au même endroit, de sorte qu’il est encore plus facile d’y accommoder les goûts de toute la famille. Qui plus est, la patinoire centrale, bien qu’extérieure, est couverte, ce qui la soustrait aux intempéries.

Il ne s’agit là que de quelques exemples illustrant la variété des expériences offertes par les multiples patinoires de Toronto. Il s’en trouve une dans presque chaque quartier et, peu importe le degré d’habileté, tous peuvent s’adonner facilement à cette activité qui séduit toutes les générations.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site web de la ville : toronto.ca.

PHOTO : Patinage en soirée au Nathan Phillips Square