Winterlicious, le festival gastronomique hivernal de Toronto, sera de retour du 31 janvier au 13 février. Les réservations seront acceptées des restaurants participants à partir du jeudi 16 janvier et les fines bouches n’auront plus alors qu’à patienter avant de partir à la découverte des hauts-lieux de l’art culinaire de la capitale ontarienne.

La recette gagnante de Winterlicious est simple et connaît le même succès depuis des années : les restaurants proposent des menus trois services (entrée, plat principal, dessert) à prix fixe. Ainsi, dans un restaurant donné, les convives pourront essayer les mets habituellement les plus chers à un coup cette fois réduit. Nul besoin de se tracasser quant à l’argent dépensé pour une sortie au resto puisque le prix est connu d’avance, la seule surprise étant les révélations culinaires qui s’imposent à chaque bouchée.

Le prix est fixe mais il varie tout de même d’un établissement à l’autre : 23 $, 28 $ ou 33 $ pour un dîner et 33 $, 43 $ ou 53 $ pour un souper, taxes et pourboires non inclus.

La liste des restaurants participants se trouve sur le site web de la ville de Toronto. Il s’en trouve plus de 200 et le moteur de recherche permet de faire le tri en fonction du type de cuisine, du quartier, du prix et autres critères. À titre d’exemple, la catégorie « cuisine française » comprend 22 établissements.

Il va sans dire que c’est la grande gastronomie qui est à l’honneur et plus encore, la variété. En effet, dans une ville aussi multiculturelle que Toronto, la cuisine du Monde est facilement accessible. Qui plus est, puisque le talent et l’originalité ne manquent pas non plus dans la Ville reine, les chefs audacieux et imaginatifs y fourmillent, toujours prêts à partager leurs expérimentations gastronomiques.

Winterlicious comprend aussi 14 événements particuliers dont les prix oscillent entre 35 $ et 150 $. Les mets servis en ces occasions s’accompagnent de reconstitutions historiques, de visites guidées, de cours de cuisine, etc.

Pour tout ce qui concerne le festival, il est fortement recommandé de réserver sa place en contactant le restaurant. Il est à noter que certains établissements n’offrent pas les promotions liées au Winterlicious durant la fin de semaine.

Le secteur de la restauration occupe une place considérable à Toronto. Au-delà des grands noms connus se trouvent bon nombre de restos plus discrets et qui valent le détour. Winterlicious est l’occasion de découvrir leur menu et de s’initier à de nouvelles saveurs.