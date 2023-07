Les Éditions David sont heureuses d’annoncer que Michèle Laframboise est lauréate du Prix du livre d’enfant Trillium 2023, pour son roman Le secret de Paloma. Le nom de la lauréate a été dévoilé le 20 juin lors d’une cérémonie au Arcadian Court de Toronto. Dans son roman pour adolescents, l’autrice aborde la responsabilité, les secrets trop lourds à partager, l’amitié et le pardon, au sein d’une société en mode de survie. De formation scientifique, Michèle Laframboise s’est imposée comme autrice de science-fiction et a publié à ce jour une vingtaine de romans et d’albums de BD. Elle vit à Mississauga, à l’ouest de Toronto. Le Prix du livre d’enfant Trillium (langue française) a été lancé à l’occasion de la vingtième édition du Prix Trillium et se voit décerner en alternance avec le Prix de poésie Trillium en langue française. En 2023, c’était à son tour d’être attribué. La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix reçoit 10 000 $, tandis que son éditeur reçoit un soutien à la commercialisation pour promouvoir l’ouvrage primé.

Source : Les Éditions David