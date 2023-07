Richard Caumartin

Le collège La Cité a procédé à la remise de diplômes pour sa cohorte de finissants de Toronto, le 21 juin, dans l’atrium de l’Université de l’Ontario français. Cette célébration des accomplissements de 45 étudiants de la région était animée par Sébastien Laperrière, agent de liaison communautaire.

Diffusée simultanément sur le Web, la cérémonie a débuté par l’entrée du cortège d’honneur mené par la présidente du collège, Lise Bourgeois, accompagnée de Lynn Casimiro, vice-présidente à l’Enseignement et à la réussite scolaire, du registraire Stéphane Côté et de la directrice du Collège à Toronto, Hélène Grégoire.

Mme Bourgeois a exprimé sa fierté devant les nouveaux diplômés : « Je suis sincèrement émue de me trouver devant vous et avec vous pour souligner la fin de votre parcours à La Cité, un jalon important dans votre vie. Je sais que votre chemin a été parsemé d’obstacles et de sacrifices mais vous n’avez jamais baissé les bras. Je salue votre persévérance, votre détermination et vos efforts continus. C’est votre désir de réussir, votre succès que nous soulignons aujourd’hui. Vous êtes à présent des ambassadeurs de l’excellence académique et de la réussite. Portez votre diplôme avec fierté mais souvenez-vous que l’apprentissage ne s’arrête jamais. Continuez de nourrir votre soif de connaissance et de vous développer en tant que professionnels et en tant qu’êtres humains. Je vous souhaite non seulement de réussir dans la vie, mais surtout de réussir votre vie! »

Le registraire et la présidente ont ensuite procédé à la remise des diplômes pour six programmes d’études (Autisme et sciences du comportement, Éducation en services à l’enfance, Journalisme, Pratique en administration des affaires, Préposé aux services de soutien personnel et Relations publiques).

« Cette cohorte compte une trentaine de diplômés en Éducation en services à l’enfance, une main-d’œuvre qualifiée pour répondre à la pénurie dans nos communautés de la grande région de Toronto, ainsi que deux finissantes du Yukon ayant suivi leur programme en partenariat avec le Collège nordique francophone des Territoires du Nord-Ouest. C’est une grande réussite! », ajoute Mme Bourgeois.

À noter que le prix d’excellence La Cité pour récompenser un finissant ayant obtenu la meilleure moyenne pondérée cumulative dans un programme à temps plein, a été remis à Dorice Paulemond du programme Éducation en services à l’enfance.

Avant de clore la cérémonie, Diaraye Bah a prononcé le discours d’adieu au nom de la cohorte avec beaucoup d’émotions et a remercié chaleureusement les membres du corps enseignant et de l’administration du Collège, et plus particulièrement la directrice « au sourire réconfortant », Hélène Grégoire.

Les célébrations se sont poursuivies avec la prise de photos et des accolades avec la famille et les amis.

Photo : Dirigeants et enseignants de La Cité célèbrent le succès des récents diplômés à Toronto.